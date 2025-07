Filmarea care arată cum zeci de adolescenți muncesc într-o fabrică de drone din Rusia: Majoritatea au doar 15 ani

Fabrica Yelabuga din Rusia, în care lucrează adolescenți, produce mii de drone în fiecare lună pentru a consolida și mai mult strategia lui Putin de atacuri nocturne asupra orașelor ucrainene și a altor ținte civile, potrivit Euronews.

Rusia produce lunar mii de drone sinucigașe cu rază lungă de acțiune la o fabrică în care lucrează parțial adolescenți, în timp ce Moscova se pregătește să lanseze potențial 2.000 de drone pe noapte împotriva Ucrainei.

Într-o înregistrare video difuzată de rețeaua de televiziune a Ministerului rus al Apărării, care prezintă fabrica Yelabuga de lângă Kazan, se văd studenți și membri ai personalului în rânduri pe linia de producție a fabricii, producând drone negre Geran-2, versiunea rusă a dronei iraniene Shahed.

Adolescenții de numai 15 ani, după terminarea clasei a IX-a, sunt invitați să lucreze la fabrică, iar cei mai mulți dintre ei provin de la colegiul tehnic din apropiere, potrivit videoclipului.

„Oriunde te uiți, vezi tineri la lucru”, spune naratorul videoclipului. Camera arată, de asemenea, zeci de adolescenți asamblând piese pentru drone și lucrând în spatele calculatoarelor din holul fabricii.

Un alt cadru arată un banner pe care scrie „Kurchatov, Korolyov și Stalin trăiesc în ADN-ul tău”, o referire la fizicianul sovietic Igor Kurchatov, considerat părintele programului sovietic de bombă atomică, și la Serhiy Korolyov, principalul proiectant de nave spațiale din timpul cursei spațiale a Războiului Rece. În mod ironic, Korolyov era ucrainean.

“Kurchatov, Korolyov and Stalin live in your DNA.” Russian military TV showcases the giant Shahed drone production plant in Tatarstan, boasting that children after 9th grade are working there to help kill Ukrainians. pic.twitter.com/j7rbiFy9On