Cristiano Ronaldo îți lansează propriul serial despre fotbal: „Filmările tocmai au început. Urmează și alte noutăți”

1 minut de citit Publicat la 18:31 12 Noi 2026 Modificat la 18:31 12 Noi 2026

Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo a anunțat, la o săptămână după retragerea sa de la echipa națională a Portugaliei, că lucreză la serialului „Day 1s”, primul său serial de televiziune. Această dramă ficţională, avându-l în rolul principal pe Damian Lewis, va explora lumea transferurilor de jucători, loialitatea şi realitatea din culisele fotbalului profesionist, scrie Agerpres.

La doar o săptămână după retragerea sa din echipa naţională de fotbal a Portugaliei, Cristiano Ronaldo a anunţat producţia unui serial de televiziune.

„Filmările pentru primul meu serial TV, Day 1s, tocmai au început. Rămâneţi aproape - urmează şi alte noutăţi”, a transmis, pe Instagram, fotbalistul în vârstă de 41 de ani.



Cu toate acestea, presa a început deja să dezvăluie detalii despre film. Potrivit cotidianului sportiv spaniol AS, Ronaldo nu va fi doar producător, ci va avea şi o apariţie pe ecran.

Serialul este produs de compania Ur Marv, fondată de Ronaldo în colaborare cu regizorul şi producătorul britanic Matthew Vaughn.

Conform informaţiilor apărute, „Day 1s” este un serial ficţional care explorează culisele fotbalului profesionist din Marea Britanie. Acţiunea va analiza latura dură şi competitivă a acestui sport, inclusiv transferurile de jucători, loialitatea şi manevrele din jurul impresarilor de fotbal, după cum notează revista Hola.

Povestea îl urmăreşte pe Stanley Dalton, un impresar de fotbal britanic de succes (personaj fictiv), interpretat de celebrul actor Damian Lewis („Band of Brothers”, „Homeland”). Conceptul original al serialului îi aparţine lui Darren Dein, un impresar de fotbal britanic real, cunoscut în special pentru faptul că a fost consilierul lui Thierry Henry.

Titlul „Day 1s” este, de asemenea, sugestiv. În jargonul englezesc, termenul se referă la susţinătorii care au rămas loiali unei persoane încă de la început („Day 1” - „ziua 1”). În lumea fotbalului, acest lucru îi vizează în primul rând pe prietenii de o viaţă, consilierii sau antrenorii care i-au fost alături unui jucător încă din tinereţe, oameni care i-au oferit sprijin cu mult înainte ca acesta să cunoască succesul major.

Detaliile privind lansarea seriei, precum data şi platforma, nu au fost încă anunţate.