Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei. „Va rămâne mereu în sufletul meu”

Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo și-a anunțat, joi, retragerea de la echipa națională a Portugaliei. Jucătorul în vârstă de 41 de ani a spus că va „preda tricoul cu numărul 7” după pauza internațională din noiembrie.

Ronaldo a jucat în 234 de meciuri pentru Portugalia și a marcat 146 de goluri. El deține recordul absolut atât la numărul de meciuri internaționale disputate, cât și la numărul de goluri marcate la nivel internațional.

Ronaldo a postat un videoclip pe X, cu descrierea „Portugalia va rămâne mereu în sufletul meu”.

„A sosit momentul să predau tricoul cu numărul 7 al echipei naționale. Niciodată nu l-am simțit ca fiind exclusiv al meu. Dar, timp de 23 de ani, am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta, de a-l apăra și de a-l duce cu mine pe stadioanele din întreaga lume. Astăzi a sosit momentul să îl predau viitorului. Nu a fost o decizie ușoară, pentru că există decizii care nu se iau doar cu mintea, ci și cu inima.

Închei o călătorie care a început în august 2003 și mi-a schimbat viața pentru totdeauna. Când privesc înapoi și mă gândesc la tot ce am trăit la echipa națională, nu văd doar meciuri, goluri, recorduri sau trofee. Văd oameni. Văd străini care, timp de 90 de minute, simțeau că Portugalia este puțin mai aproape de ei. Văd milioane de portughezi pe care nu i-am cunoscut niciodată personal, dar care au făcut parte din viața mea. Pentru că, la urma urmei, fotbalul este mult mai mult decât un simplu joc.

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Fotbalul înseamnă oameni. De-a lungul întregii mele cariere la echipa națională, am încercat să-mi depășesc limitele. Am vrut să câștig, am vrut să fiu cel mai bun, am vrut să scriu istorie. Am fost întotdeauna exigent cu mine însumi. Am vrut întotdeauna mai mult. Am crezut întotdeauna că putem ajunge mai departe. Și am dat tot ce am avut pentru acest tricou. Au fost după-amieze și seri perfecte, au fost victorii pe care nu le voi uita niciodată, au fost înfrângeri pe care încă mi-e greu să mi le amintesc. Am eșuat și eu, am suferit și eu, au fost și momente în care nu am reușit să le ofer portughezilor ceea ce își doreau atât de mult. Și, mai presus de toate, nu am încetat niciodată să fiu mândru că reprezint Portugalia. De-a lungul acestor ani am învățat lucruri foarte simple. Golurile trec, trofeele rămân în muzee, recordurile ajung să fie depășite. Dar există ceva ce timpul nu reușește niciodată să șteargă: locul pe care îl ocupăm în inimile oamenilor.

Dacă v-am făcut vreodată fericiți, dacă vreun gol al meu v-a determinat vreodată să îmbrățișați pe cineva, să uitați de o grijă sau să vă simțiți mândri de țara noastră, atunci totul a meritat. Pentru că asta înseamnă și să fii portughez. Suferim împreună, ne ridicăm împreună. Credem din nou. Portugalia va avea mereu nevoie de tineri care să viseze, de jucători care să nu renunțe niciodată, de noi generații care să creadă că este posibil să ajungem acolo unde nimeni nu a ajuns. Pentru că o țară care continuă să creeze noi eroi este o țară care nu încetează niciodată să creadă în ea însăși. Coechipierilor mei vreau să le adresez câteva cuvinte speciale. Vă mulțumesc pentru fiecare meci. Pentru fiecare discuție, pentru fiecare moment de tăcere înainte de a intra pe teren, pentru fiecare victorie pe care am sărbătorit-o împreună și pentru fiecare înfrângere care ne-a făcut mai puternici. Am avut privilegiul de a fi căpitanul vostru. Dar niciun căpitan nu merge singur. Iar voi faceți parte din povestea mea.

Tuturor antrenorilor, conducătorilor, medicilor, fizioterapeuților, responsabililor cu echipamentul, angajaților și tuturor celor care au lucrat alături de mine de-a lungul acestor ani, vă mulțumesc. Mulți dintre voi nu ați apărut niciodată în fotografii, dar fără voi niciuna dintre aceste fotografii nu ar fi fost posibilă. Familiei mele, vă mulțumesc că ați împărtășit acest vis alături de mine. Vă mulțumesc pentru înțelegerea absențelor, a sacrificiilor și a momentelor în care echipa națională a trebuit să ocupe un loc care vă aparținea și vouă. Dacă am ajuns atât de departe, este pentru că am mers mereu mână în mână. Iar portughezilor, tuturor portughezilor împrăștiați prin lume, vreau să vă spun un ultim lucru.

Există o imagine pe care o să o păstrez mereu în suflet. Momentul în care începe imnul național. Mă uit în jur, îi văd pe colegii mei, văd tribunele, văd copii, mame, tați și bunici, văd portughezi care au venit de atât de departe doar pentru a fi acolo. Și, în acele minute, încetăm să mai fim diferiți.

Nu există cluburi, nu există culori, nu există clase sociale, nu există profesii, nu există opinii. Există doar o pasiune. Acesta este sentimentul pe care îl voi păstra cu mine pentru tot restul vieții. Astăzi îmi închei parcursul pe teren alături de echipa națională; plec cu capul sus, mândru de drumul pe care l-am parcurs și conștient că am dat tot ce am avut pentru Portugalia.

Dar nu voi înceta niciodată să fiu unul dintre voi. Voi continua să sufăr, să vibrez și să sărbătoresc fiecare victorie a Portugaliei. Mi-am petrecut viața muncind pentru a deveni cel mai bun jucător din lume. Astăzi îmi dau seama că cea mai mare victorie a fost aceea de a reprezenta cea mai bună țară din lume. Vă mulțumesc pentru acești 23 de ani. Vă mulțumesc că ați crezut în mine. Vă mulțumesc că mi-ați permis să trăiesc un vis care a început când eram doar un băiețel, în Madeira, alergând după o minge.

Tricoul cu numărul 7 rămâne aici, iar mândria de a-l fi purtat va fi a mea pentru totdeauna. Portugalia va rămâne mereu în inima mea”, a spus Ronaldo.

Anunțul cvintuplului câştigător al Balonului de Aur a venit după ce a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a Federaţiei Portugheze de Fotbal (FPF) cu o suspendare de 30 de zile şi o amendă de 255 de euro, suma minimă prevăzută de regulament, pentru că a părăsit cantonamentul echipei Portugaliei pe 30 septembrie.

Președintele Portugaliei, mesaj pentru Ronaldo: „Portughezii îi sunt alături”

António José Seguro, preşedintele Portugaliei, i-a transmis un mesaj lui Cristiano Ronaldo, pe Instagram.

„În numele Portugaliei, îi mulțumesc lui Cristiano Ronaldo pentru modul în care a reprezentat echipa națională, a inspirat poporul portughez și a făcut cunoscut numele Portugaliei în întreaga lume.

Îmi imaginez că aceasta este una dintre cele mai dificile zile din cariera sportivă a lui Cristiano Ronaldo, dar sunt sigur că, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori, portughezii îi sunt alături.

Știu, de asemenea, că Portugalia va continua să se bazeze pe dragostea sa pentru țară, pe care o va reprezenta întotdeauna prin devotamentul de care a dat dovadă la fiecare antrenament, în fiecare meci, în fiecare gol care i-a umplut pe toți de bucurie”, a scris el.

Cristiano Ronaldo a jucat 234 de meciuri în tricoul Portugaliei şi a marcat 146 de goluri, fiind cel mai bun marcator din toate timpurile în fotbalul internaţional.

El a câştigat EURO 2026 şi Liga Naţiunilor 2019. Fotbalistul lusitan este, de asemenea, golgheterul all-time al Ligii Campionilor, cu un total de 140 de goluri înscrise pentru Manchester United, Real Madrid şi Juventus Torino.

Ronaldo, care joacă în prezent la echipa saudită Al-Nassr, este primul jucător care a marcat la cinci ediţii ale Cupei Mondiale (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 şi 2026), fiind considerat unul dintre cei mai buni fotbalişti din istorie.

El a înscris în total, de la debutul carierei sale, 985 de goluri, fiind foarte aproape de atinge borna de 1.000 de goluri, un alt record.