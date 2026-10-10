Portugalia l-a suspendat pe Cristiano Ronaldo după ce acesta a părăsit echipa națională

Cristiano Ronaldo. sursa foto: Getty

Cristiano Ronaldo a fost suspendat provizoriu, după ce Federația Portugheză de Fotbal a deschis o procedură disciplinară împotriva jucătorului de 41 de ani, în urma deciziei acestuia de a părăsi echipa națională, scrie The Guardian.

Ronaldo și-a cerut marți scuze suporterilor, dar l-a criticat totodată pe selecționerul Portugaliei, Jorge Jesus, și a spus că își va ispăși orice „suspendare care îi va fi impusă”.

Potrivit cotidianului portughez A Bola, FPF a confirmat deschiderea procedurii disciplinare.

„Fără a aduce atingere suspendării preventive automate la care a fost supus până la data inițierii procedurii, s-a dispus suspendarea preventivă neautomată a jucătorului, iar procedurii i s-a acordat caracter de urgență”, a transmis federația.

Ronaldo și-a prezentat propria versiune asupra conflictului care l-a determinat să plece din Copenhaga înaintea meciului dintre Portugalia și Danemarca din Liga Națiunilor, de săptămâna trecută.

Potrivit lui Ronaldo, Jesus fusese de acord cu un plan prin care atacantul urma să rateze meciurile cu Norvegia și Danemarca, pentru a-și gestiona forma fizică. Totuși, în ziua meciului cu Norvegia, selecționerul i-a spus că va juca 30 de minute.

„Restul îl știe toată lumea. M-am încălzit din pauză, am văzut cum trec minutele și nu am fost chemat”, a spus Ronaldo. „Antrenorul își încălcase cuvântul dat mie”.

În aceste meciuri, Ronaldo a fost fie rezervă nefolosită, fie absent, Portugalia le-a câștigat pe toate trei, iar înlocuitorul său, Gonçalo Ramos, și-a fructificat șansa, marcând de trei ori.

Ronaldo a încheiat pauza competițională cu o postare lungă pe Instagram, adresată celor 679 de milioane de urmăritori ai săi, în care i-a cerut lui Jesus să recunoască faptul că a greșit atunci când l-a pus să se încălzească pe margine, fără să-l trimită apoi pe teren în meciul cu Norvegia. Selecționerul Portugaliei nu a recunoscut nicio greșeală.

Ronaldo a scris că se aștepta la o suspendare, conform regulamentului federației, dar le-a promis fanilor că „vom avea unul sau mai multe meciuri de adio”.