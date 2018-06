Cupa Mondială 2018. Brazilia, influențată de ”presiune și anxietate”

Selecţionerul Braziliei, Tite, a precizat că presiunea şi anxietatea generate de debutul la Cupa Mondială de fotbal au influenţat jocul elevilor săi în partida cu Elveţia (1-1), disputată duminică seara la Rostov pe Don, în Grupa E a competiţiei.



"Până când am marcat, a existat multă presiune. A fost şi multă anxietate, prea multă presiune, iar acest lucru a influenţat modul în care am jucat, nu am fost suficienţi de precişi. O astfel de anxietate vine din temerile legate de disputarea primului meci la Cupa Mondială, chiar şi antrenorii sunt îngrijoraţi", a declarat Tite în cursul conferinţei de presă pe care a susţinut-o la finalul jocului.



"Elveţia are o echipă mai echilibrată decât la Mondialul din 2014, a pus presiune asupra noastră, iar noi ne-am creat ocazii, însă nu am fost eficienţi. Desigur, nu sunt bucuros după acest rezultat, doream să învingem. Însă anxietatea ne-a afectat mult", a adăugat selecţionerul brazilian.



Referindu-se la faza golului elveţienilor, la care brazilienii au acuzat un fault asupra lui Miranda, Tite a precizat: "Dacă jucătorul meu este împins, ce pot să spun? Nu este o problemă de poziţionare, este un fault. Miranda mi-a spus: 'Trebuia să cad'. Iar eu i-am spus: 'Cu siguranţă nu, fără simulări. Mă întrebaţi dacă trebuia să pun mai multă presiune asupra arbitrului, iar eu vă răspund că este exclus. Există un sistem pus la punct, cu arbitru şi VAR (asistenţă video pentru arbitraj, n.red.). Deci, nu este desigur o justificare, însă la golul lor cred lucrurile au fost clare. Apoi, în privinţa penalty-ului solicitat la faultul asupra lui Gabriel Jesus este vorba de interpretare. Însă nu se pune problema să ne plângem".



Brazilia, una dintre favoritele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, a reuşit doar un rezultat de egalitate cu Elveţia 1-1 (1-0), duminică seara, pe Rostov Arena din Rostov pe Don, în Grupa E a competiţiei. Philippe Coutinho (20) a marcat pentru cvintupla campioană mondială, însă Elveţia a egalat după pauză, prin Steven Zuber (50).



Brazilia va juca următorul meci vineri, împotriva selecţionatei Costa Ricăi, învinsă duminică la limită de Serbia (0-1).