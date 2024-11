Dante Salituro: "Katowice este un loc bun pentru a juca hochei și a trăi"

Dante Salituro, jucător de hochei. FOTO: poland.travel

Sunteți în primul sezon al campionatului polonez, iar GKS Katowice luptă în continuare pentru dreptul de a participa la turneul Cupei Poloniei și pentru cea mai înaltă poziție posibilă în clasament. Cum ai evalua jocul nostru de până acum?



Am avut o mulțime de meciuri reușite, care arată că avem un mare potențial ofensiv și că suntem capabili să câștigăm împotriva celor mai bune echipe din ligă. Se cunoaște faptul că am fost limitați, pentru o perioadă de timp, de accidentările unor jucători importanți și am pierdut puncte importante pe parcurs, dar, pe de altă parte, am primit noi jucători, în timpul sezonului, care ne-au oferit o mare parte din calitatea de care aveam nevoie.



Facem o treabă bună pe gheață, privim înainte și vedem o mulțime de provocări interesante, pentru care cred că suntem pregătiți. Pentru mine, să joc în campionatul polonez este o provocare care îmi oferă multă bucurie, pentru că, pe de o parte, aici îți poți pune în valoare calitățile individuale, iar pe de altă parte, jocul de echipă este important, pentru că este cel care îți oferă puncte și victorii pe termen lung.



Vă așteaptă competiția din Cupa Continentală. Care sunt premoniție tale înainte de întâlnirile de la Aalborg?