Un fotbalist în vârstă de 28 de ani a murit după ce s-a prăbușit pe teren, în timpul unui meci de fotbal din campionatul Albaniei

Este vorba despre Raphael Dwamena şi, potrivit presei albaneze, este pentru a treia oară în cariera jucătorului când i se face rău pe teren, ultima fiind, din păcate, fatală.

Atacantul Raphael Dwamena a murit sâmbătă, după ce s-a prăbușit pe teren în timpul meciului dintre Egnatia, echipa sa, și Partizani, din Serie A albaneză.

Potrivit presei albaneze, fotbalistul a murit la spital, după o tentativă de resuscitare pe teren.

Potrivit relatărilor din Albania, a fost a treia îmbolnăvire a ghanezului pe teren, dar, în ciuda diagnosticului de probleme cardiace, el însuși a decis să scoată defibrilatorul, deoarece a considerat că acesta este adevărata cauză a problemei, potrivit Mediafax.

Ajuns în Europa în 2014, a debutat la Lefering, echipa satelit a Salzburgului, înainte de a se transfera la Austria Lustenau. În 2017 a plecat la Zurich, care l-a vândut la rândul său la Levante din Spania în anul următor.

De acolo a mers la Zaragoza și la alte echipe din ligile daneză și austriacă, înainte de a semna cu Egnatia în 2023, cu care a marcat împotriva lui Inter Milano în amicalul de vară din 13 august.

Saddened to write that officials from the hospital and the Albanian FA have comfirmed the death of Raphael Dwamena due to another collapse while he was in the hospital. RIP Raphael pic.twitter.com/rOU6xqmhbw