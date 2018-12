Umilință pentru Real Madrid, în Liga Campionilor

Foto: Facebook/Real Madrid C.F.

Real Madrid, deţinătoarea trofeului, a fost învinsă de ŢSKA Moscova cu scorul de 3-0 (2-0), miercuri, pe stadionul ''Santiago Bernabeu'', în ultimul meci din Grupa G a Ligii Campionilor la fotbal, una dintre cele mai mari surprize ale competiţiei.



Fedor Cealov (37), Gheorghi Şcenikov (43) şi Arnor Sigurdsson (73) au marcat pentru ŢSKA, care nu a prins nici măcar Europa League.



Pentru Real a fost cea mai drastică înfrângere europeană pe teren propriu.



O surpriză s-a înregistrat şi în cealaltă partidă a grupei, în care Viktoria Plzen a întrecut-o pe AS Roma cu scorul de 2-1.



Jan Kovarik (62) şi Tomas Chory (72) au marcat pentru campioana Cehiei, iar golul de onoare al echipei giallorossa a fost semnat de turcul Cengiz Under (68). Roma a încheiat în zece oameni, Luca Pellegrini fiind eliminat (90+2). Viktoria şi-a asigurat prezenţa în Europa League după acest succes.



Real Madrid a câştigat totuşi grupa, cu 12 puncte, urmată de AS Roma, 9 puncte, Viktoria Plzen, 7 puncte, ŢSKA, 7 puncte.