Atletul francez care a ratat săritura la înălțime și a dat jos bara cu părțile sale intime își arată dezamăgirea: Eram sută la sută apt

Atletul francez Anthony Ammirati a avut o primă reacție după ce în imaginile surprinse la JO 2024 se vede clar că părțile sale intime îi pun piedică în cursa pentru o medalie olimpică.

Ammirati, care a concurat weekendul trecut la sărituri cu prăjina, părea pregătit să depășească pragul de 5,70 metri, numai că organul său sexual l-a sabotat în timpul celei de-a treia încercări. Imaginile surprinse în timpul săriturii s-au viralizat rapid făcând ca acest moment să devină unul dintre cele mai discutate și mai vizionate de la actuala ediție a jocurilor olimpice.

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened ? HELP I'M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g