De ce a pierdut bronzul Ana Maria Bărbosu. Explicații pentru momentul dramatic în care a trecut de la fericire maximă la lacrimi

Ana Maria Bprbosu a pierdut medalia de bronz la finala la sol după o contestatie făcută de Jordan Chiles, din SUA. FOTO: Profimedia Images

Momentul în care a fost anunțată ultima notă la finala la sol, la gimnastică feminină, la Jocurile Olimpice, a fost unul de bucurie maximă pentru Ana Bărbosu și unul de dezamăgire pentru Jordan Chiles, din SUA, care a crezut că a ratat podiumul. Situația s-a schimbat în doar câteva secunde, după ce contestația acesteia din urmă a fost admisă. USA Today explică de ce românca a pierdut medalia de bronz.

Chiles a depășit-o pe Bărbosu și a câștigat medalia de bronz după ce antrenorii ei au contestat cu succes punctajul primit. Gimnasta americană a urcat astfel în clasament de pe locul 5 pe locul 3 și a obținut prima medalie olimpică la individual din cariera ei.

"Eram atât de obosită, încât nici nu mi-am dat seama că antrenorii mei au făcut contestație", a spus Chiles. „Și am spus: „Bine, da, să vedem”. Se poate schimba. Așa că, atunci când am văzut nota, am fost foarte mândră de mine”, a adăugat ea.

Nota inițială al lui Chiles la exercițiul de sol a fost de 13.666, dar după contestație a crescut la 13.766.

Cecile Landi a spus că a contat modul în care a făcut un salt în timpul exercițiului.

Cum se calculează notele la gimnastică

Punctajul în gimnastică cuprinde două elemente separate: un punctaj de dificultate și un punctaj de execuție.

Scorul de execuție, sau scorul E, este de maximum 10 puncte, judecătorii scăzând pentru fiecare mână plasată greșit sau ușoară clătinare la aterizare. Punctajul de dificultate, sau punctajul D, depinde în totalitate de dificultatea elementelor pe care fiecare gimnastă le execută pe parcursul exercițiului său.

Aceasta înseamnă că unii sportivi, cum ar fi Biles, merg adesea în competiții cu o pernă încorporată, deoarece fac abilități mai dificile . Și pune mai multă presiune asupra gimnastelor cu scoruri D mai mici pentru a-și atinge absolut elementele planificate.

În timpul unui exercițiu, cum ar fi exercițiul la sol al lui Chiles, judecătorii țin evidența fiecărei abilități sau a fiecărui element pe care gimnasta îl completează. Fiecare element valorează un anumit punct, care se adaugă la scorul D. După ce scorul este anunțat, antrenorul unei gimnaste - care, evident, cunoaște toate elementele care vor fi executate și care ar trebui să fie acel punctaj D - poate alege apoi să conteste scorul D trimițând ceea ce oficial se numește „interogare”. Antrenorul întreabă practic de ce un anumit element nu a fost creditat și, uneori, acest lucru poate duce la o îmbunătățire a punctajului după anunțarea celui inițial.

Astfel, scorul inițial D al lui Jordan Chiles la exercițiul la sol de luni a fost de 5,8, ceea ce a plasat-o după Ana Bărbosu. Dar, după exercițiu, antrenorul său a depus o contestație. Scorul D a crescut la 5,9, ceea ce a fost suficient pentru a câștiga medalia de bronz, cu nota totală de 13.766.

„Nu eram încrezătoare, dar m-am gândit: ce avem de pierdut?” a spus Laurent Landi, una dintre antrenoarele sportivei americane. „Oricum nu era pe podium, așa că, dacă scădeau nota, nu putea fi mai rău. Așa că am încercat”, a adăugat antrenoarea.

Scorul de execuție al lui Chiles nu a fost modificat ca urmare a contestației, dar scorul D a crescut cu o zecime de punct, la 5,9. Și asta a fost suficient pentru ca Jordan Chiles să câștige bronzul

Reacția lui Jordan Chiles la câștigarea medaliei de bronz la sol

Jordan Chiles nu se mai calificase la o finală individuală înainte de cea de la sol de luni.

Chiles s-a clasat pe locul patru la indiviual compus, precum și la sărituri, în calificări. Pentru că Simone Biles și Suni Lee au avut note mai mari la individual compus, iar Biles și Jade Carey au fost înaintea ei la sărituri, Chiles nu a putut participa în finale deoarece regula limitează participarea la doar doup gimnaste din fiecare țară.

„Sunt foarte fericită”, le-a spus ea reporterilor. "Aceasta este prima mea finală (olimpică) individuală (la aparate), la a doua mea Olimpiadă. Nu am cuvinte", a adăugat gimnasta.

Chiles a continuat să vină la antrenamente și să se pregătească din greu pentru finala la sol, au spus antrenorii ei.