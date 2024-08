Sabrina Voinea se retrage din gimnastică, după ce România a pierdut medalia de bronz la sol: „Atât am putut suporta!”

Sabrina Maneca Voinea, la JO 2024. Sursa foto: Profimedia Images

Camelia Voinea, mama și antrenoarea gimnastei Sabrina Maneca Voinea, a anunțat retragerea acesteia din gimnastică, după ce România a pierdut medalia de bronz la sol, la Jocurile Olimpice 2024 din Paris, în urma unei constestații făcute de echipa SUA.

„Sabrina nu a ieșit din covor la nici o linie acrobatică, sunt toate aici, merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toți cei care ne-ați susținut Atât am putut suporta!”, a transmis Camelia Voinea, pe Facebook.

JO 2024. Nadia Comăneci explică de ce România a pierdut medalia de bronz la sol: „Am fost la arbitra şefă ca să înţeleg”

Multipla campioană olimpică Nadia Comăneci a declarat, luni, după finala la sol a concursului de gimnastică artistică de la JO 2024, în care Ana Bărbosu a pierdut podiumul în urma contestaţiei SUA, că la exerciţiul sportivei Jordan Chiles a contat nota de la dificultate, potrivit Agerpres.

"La americancă a contat nota de la dificultate, dar nu poţi să faci contestaţie la nota de execuţie. Asta este regula", a spus fosta mare gimnastă.

Nadia Comăneci a discutat după finală cu şefa arbitrelor pentru a înţelege de ce Sabrinei Voinea i-a fost scăzută nota.

"Vă spun ce s-a întâmplat, pentru că am fost la arbitra şefă ca să înţeleg de ce i s-a făcut această deducţie de 0,1 Sabrinei Voinea. Au zis că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei, care a ieşit un pic afară din linie, ceea ce eu nu am văzut. Dar au revăzut fotografia şi am înţeles că la valoare, la dificultate, în prima zi a avut din şase dificultate, astăzi i-au dat din 5,9. Am făcut asta ca să înţeleg, pentru că ştiam că toată lumea vine să mă întrebe", a explicat ea.

Preşedinta de onoare a Federaţiei Române de Gimnastică a declarat însă că este mândră de evoluţiile sportivelor române la Jocurile Olimpice.

"Dar vreau să spun că sunt mândră de aceste fete care au concurat fabulos şi exerciţiile la sol au fost fantastice astăzi. Mă bucur enorm, sper că toată lumea acasă s-a bucurat să vadă această finală şi sper ca aceşti copii vor continua şi vor motiva generaţia de astăzi", a mai afirmat Nadia Comăneci.