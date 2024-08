EXCLUSIV Sabrina Voinea susține că fotografia care i-a adus depunctarea la proba de la sol este falsă. „Nu este de ieri”

Sabrina Preda spune că a fost „dărâmată” de această depunctare și a plâns foarte mult | Sursă colaj foto: Profimedia Images (stânga), Captură video Antena 3 CNN (dreapta)

Sabrina Voinea, gimnasta care acuză că a fost nedreptățită la Jocurile Olimpice de la Paris, a făcut marți declarații în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. Ea a subliniat faptul că nu a ieșit de pe covor, așa cum au spus arbitrii când au justificat depunctarea sa cu 0.1 folosind ca probă o fotografie. Sportiva acuză că respectiva imagine nu a fost făcută în finala de la sol de luni.

Sabrina Voinea spune că nu înțelege depunctarea sa și spune că poza pe care au folosit-o pentru a justifica acea scădere de punctaj nu a fost făcută la prestația sa de luni, la proba finală de la sol.

„Nu știu exact ce părere au avut arbitrele, eu mi-am făcut solul cât am putut de bine, am tras până la capăt de mine, am reușit toate liniile acrobatice, nu am ieșit deloc din sol, mi-am făcut toată artistica, dar iată că arbitrele nu știu ce au văzut. Au văzut altceva și m-au depunctat cu 0.1, doar că nu știu pe ce. Ele au spus că am ieșit din covor, dar eu nu am iești. Au avut o poză o poză la îndemână în care au zis că eu am ieșit din covor, doar că acea poză nu era de ieri, a explicat gimnasta.

În imaginile cu prestația gimnastei la finala probei de sol de la Jocurile Olimpice de luni se confirmă faptul că Sabrina Voinea nu a ieșit de pe covor.

„Acea poză probabil a fost de la finala pe echipe sau din prima zi de concurs, la calificări, dar în niciun caz de ieri. Am stat și am analizat tot solul și eu și mama și toți ceilalți și nimeni nu a văzut că eu am ieșit din covor”, a mai explicat Sabrina Voinea.

I don’t see the heel touching down.. do you? #sabrinavoinea pic.twitter.com/KZzmj5kcoD — Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) August 6, 2024

Nadia Comăneci a discutat după finală cu şefa arbitrelor pentru a înţelege de ce Sabrinei Voinea i-a fost scăzută nota. „Vă spun ce s-a întâmplat, pentru că am fost la arbitra şefă ca să înţeleg de ce i s-a făcut această deducţie de 0,1 Sabrinei Voinea. Au zis că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei, care a ieşit un pic afară din linie, ceea ce eu nu am văzut”, a spus Nadia Comăneci.

„În poza aia mi-au prins doar călcâiul, nu mi-au prins și costumul sau altceva. Deci este o poză falsă, care nu este făcută ieri”, a mai spus gimnasta.

„Mama se luptă foarte mult, cu mama a luat toată lumea legătura. (...) Știu că nu am greșit cu nimic. (...) Am fost dărâmată. Am stat, m-am odihnit, am plâns foarte mult, pentru că știu că a fost cel mai bun sol pe care l-am făcut”, a mai spus Sabrina Voinea.