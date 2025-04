Jucatorul ucrainean Mihailo Mudrik, de la Chelsea, a trecut testul cu dectectorul de minciuni, după ce a fost suspendat pentru dopaj

Mihailo Mudrik şi Joao Felix. Foto: Getty Images

Directorul executiv al echipei ucrainene de fotbal Şahtior Doneţk, Serghei Palkin, a dezvăluit faptul că jucătorul Mihailo Mudrik, atacantul stânga al celor de la Chelsea, a trecut cu brio un test cu detectorul de minciuni după suspendarea sa pentru dopaj, conform portalului Sportskeeda, potrivit Agerpres.



Federaţia engleză l-a suspendat provizoriu pe ucrainean în noiembrie 2024 după ce o probă a primit rezultatul pozitiv la meldonium. Vorbind cu Ben Jacobs la GiveMeSport, Palkin a relatat faptul că Mudrik a trecut testul de verificare şi a insistat în mod repetat că nu a luat droguri. Acesta a adăugat că avocaţii starului echipei Chelsea s-au ocupat de organizarea testului cu detectorul de minciuni pentru a dovedi nevinovăţia, iar jucătorul a trecut testul.



''Am vorbit cu Mudrik de multe ori de când a apărut această poveste a dopajului. El nu a înţeles cum s-ar fi putut întâmpla. Nu are niciun indiciu. Nicio idee, deloc. Astfel că avocaţii săi au organizat ca el să fie supus unui teste cu detectorul de minciuni, pe care el l-a trecut. Acesta va face parte din evidenţele care arată că nu a făcut nimic rău în mod intenţionat. A fost clar că nu este vina sa că a fost testat pozitiv'', a relatat Palkin.



''În schimb, trebuie să aflăm cum s-a întâmplat acest lucru şi cine a făcut acest lucru. Avocaţii săi încearcă să înţeleagă. Încă nu sunt rezultate de la cea de-a doua probă, deci acest lucru rămâne deschis. Nimeni nu ştie ce s-a întâmplat. Îi doresc lui Mudrik tot binele'', a adăugat el.



Chelsea l-a suspendat, de asemenea, pe mijlocaşul ofensiv de bandă, în timp ce se aşteaptă rezultatul celei de-a doua probe. Dacă va fi găsit vinovat, Mudrik riscă până la patru ani de suspendare, exact ca în cazul starului francez Paul Pogba.



Clubul londonez a semnat contractul cu Mihailo Mudrik de la Şahtior Donetk pentru suma de aproximativ 70 de milioane de euro şi încă 30 de milioane de euro din bonusuri de performanţă.



La rândul său, directorul executiv Serghei Palkin a declarat pentru GiveMeSport că ''Şahtior are de asemenea un interes legitim. Există anumite bonusuri în mutarea sa la Chelsea legate de performanţele sale. Dacă el nu joacă, atunci generează probleme pentru noi pentru că putem pierde circa 30 de milioane de euro. Deci Şahtior, Chelsea şi Mudrik, suntem în aceeaşi barcă. Îl susţinem pe Mudrik şi sperăm că el va fi lăsat să continue să joace fotbal curând''.



Din ianuarie 2023 până în prezent, Mudrik nu a impresionat la Chelsea. Acesta a dat doar zece goluri şi 11 pase decisive în cele 73 de meciuri ale sale pentru Chelsea Londra.