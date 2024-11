Meciul România-Kosovo din Liga Națiunilor a fost abandonat de oaspeți la scorul de 0-0, înainte de final. Lucescu: Au fost penibili

Mircea Lucescu spune că „este inadmisibil un asemenea comportament”. Foto: Getty Images

Meciul dintre naţionala de fotbal a României şi Kosovo a fost abandonat la scorul de 0-0, vineri seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa C2 din Liga Naţiunilor, după ce echipa oaspete s-a retras de pe teren în min. 90+5.

Meciul, care a fost la câteva zeci de secunde de a se încheia natural, după timpul suplimentar acordat de arbitru, s-a încheiat grotesc, cu echipa Kosovo părăsind terenul fără un motiv plauzibil, în ciuda încercărilor arbitrului de a-i determina pe jucătorii oaspeţi să rămână pe gazon.

După o întrerupere de circa 70 de minute, arbitrul danez Morten Krogh a revenit pe teren şi a fluierat sfârşitul meciului doar în prezenţa jucătorilor români, un verdict urmând să fie dat de Comisia de Disciplină a UEFA.

Incidentele au izbucnit în min. 90+5, când căpitanul oaspeţilor, Amir Rrahmani, jucător la Napoli, l-a bruscat pe Denis Alibec, iar jucătorii celor două echipe s-au implicat în busculadă. Conflictul a fost aplanat în cele din urmă, iar arbitrul Krogh a dat trei cartonaşe galbene, primite de Rrahmani, Alibec şi Dellova.

România a primit lovitură liberă, dar jucătorii au continuat să se îmbrâncească în careu înaintea executării ei, iar jucătorii kosovari au decis să părăsească terenul.

De ce a abandonat Kosovo meciul

Kosovarul Amir Rrahmani a declarat, după ce el şi colegii săi au abandonat meciul din Liga Naţiunilor cu România, că echipa s-a retras de pe teren deoarece „tot stadionul” a scandat „Serbia”.

„Au început să strige ‘Serbia‘, iar după un minut a început a doua oară să strige tot stadionul ‘Serbia‘. Apoi au început şi a treia oară şi arbitrul nu a vrut să asculte. Este de ajuns, este pentru a doua oară când se întâmplă asta în România şi trebuie să se termine. Stop”, a spus Amir Rrahmani, potrivit Digi Sport.

Mircea Lucescu: Au fost penibili

Mircea Lucescu, antrenorul echipei naţionale a României, recunoaşte că tricolorii nu au jucat la valoarea lor şi spune că decizia kosovarilor a fost penibilă, potrivit G4media.

„Penibili au fost prin comportamentul lor. Jocul trebuie să se termine pe teren. Noi suntem sportivi, iar pe ceilalţi nimeni nu-i poate obliga să se comporte într-un anume fel. Şi au fost şi nişte provocări evidente. Este inadmisibil un asemenea comportament. E o ruşine faţă de toată lumea. Se vede de la o poştă că au încercat să facă asta, pentru că în joc era o calificare importantă.

Au jucat foarte bine, puteau să câştige. Am avut însă un portar senzaţional şi am mai avut o bară, însă mult prea puţin faţă de pretenţiile noastre. Calificarea este importantă acum şi să recuperăm jucătorii pentru următorul meci. Stanciu are o plagă destul de serioasă, o tăietură care a ajuns până la os, şi nu mai putea să joace. Probabil nu va juca nici cu Cipru”, a declarat Mircea Lucescu.

În condiţiile în care România a câştigat meciul tur, de la Prishtina, cu 3-0, Kovoso avea nevoie de cel puţin o victorie la acest scor la Bucureşti pentru a păstra şanse de a câştiga grupa şi a promova în Liga B.

Jocul de pe Arena Naţională a fost unul slab pentru România, care nu a tras niciun şut pe poartă, faţă de cele şase ale oaspeţilor.

Kosovo a dominat jocul în cea mai mare parte a timpului, a fost echipa care a atacat şi şi-a creat ocazii, dar nu a reuşit să fructifice.

Prima oportunitate a aparţinut oaspeţilor (4), dar Jashari nu a ajuns la centrarea lui Zhegrova.

În min. 17, Niţă a respins şutul lui Jashari, după pasa greşită a lui Mihăilă.

Oaspeţii au avut ocazii mari de gol, însă Drăguşin l-a blocat excelent pe Zhegrova (29), în primă instanţă, după care Niţă a salvat golul în faţa lui Muriqi. Apoi, Zhegrova (35) a şutat de la 25 de metri, dar Niţă a prins în doi timpi. Amir Rrahmani (38) a expediat o lovitură de cap peste poartă.

Cea mai mare ocazie a României în tot meciul a venit în min. 41, când Stanciu a şutat de la 16 metri, iar mingea a lovit transversala.

Tricolorii au început bine partea secundă, dar Burcă (56) a reluat de la 11 metri pe lângă poartă.

Ultima jumătate de oră a fost un forcing al oaspeţilor, cu ocazii la poarta lui Niţă. Jashari (65) a şutat slab, dar Niţă a prins. Muslija (67) a tras pe centru, însă Niţă a fost la post. Berisha (70) a şutat de la 25 de metri, pe lângă ţintă, însă.

Uriaşă a fost ratarea lui Vojvoda (80), cu un şut la colţul scurt, însă Niţă a avut un reflex incredibil.

Asllani (85) a şutat peste poartă de la 20 de metri, iar Zhegrova (87) a tras pe lângă din 7-8 metri.

În urmă cu mai bine de un an, pe 12 septembrie 2023, tot pe Arena Naţională, meciul România - Kosovo (2-0), din preliminariile EURO 2024, a fost întrerupt mai bine de 40 de minute în prima repriză din cauza manifestărilor suporterilor români.

Atunci, fanii au aruncat în min. 18 cu torţe în spatele porţii kosovarului Arijanet Muric, astfel că arbitrul francez Willy Delajod a decis să întrerupă jocul. Suporterii au aruncat cu petarde şi au desfăşurat un banner ''Basarabia e Romania, Kosovo e Serbia'', la care nu au renunţat în ciuda faptului că Ianis Hagi şi Nicolae Stanciu au mers să discute cu fanii.

Fără a lua în considerare meciul de vineri de la Bucureşti, România ocupă primul loc în grupă, cu 12 puncte (4 jocuri), urmată de Kosovo, 9 puncte (4 j), Cipru, 6 puncte (5 j), Lituania, 0 puncte (5 j). Prima clasată va promova în Liga B.

În celălalt meci al grupei, Cipru a dispus de Lituania cu 2-1.

Luni vor avea loc ultimele meciuri din grupă, de la ora 21:45, Kosovo - Lituania şi România - Cipru.

Liga Naţiunilor 2024/25 va avea efect direct şi asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune patru câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naţionale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

România - Kosovo 0-0, abandonat în min. 90+5

Bucureşti, Arena Naţională: 48.957 spectatori

Liga Naţiunilor - Liga C, Grupa a 2-a

Au evoluat echipele:

România: 1. Florin Niţă - 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 15. Andrei Burcă, 11. Nicuşor Bancu - 18. Răzvan Marin, 6. Marius Marin (8. Adrian Şut, 77), 10. Nicolae Stanciu (căpitan; 21. Darius Olaru, 46) - 20. Dennis Man (7. Denis Alibec, 64), 19. Denis Drăguş (14. Ianis Hagi, 89), 13. Valentin Mihăilă. Selecţioner: Mircea Lucescu.

Rezerve neutilizate: 12. Răzvan Sava, 16. Ştefan Târnovanu - 4. Adrian Rus, 5. Alexandru Paşcanu, 9. Daniel Bîrligea, 17. David Miculescu, 22. Alexandru Mitriţă, 23. Deian Sorescu.

Kosovo: 1. Arijanet Muric - 2. Florent Hadergjonaj, 13. Amir Rrahmani (căpitan), 5. Lumbardh Dellova, 15. Mergim Vojvoda - 6. Elvis Rexhbecaj, 14. Valon Berisha - 10. Edon Zhegrova, 8. Florent Muslija (11. Fisnik Asllani, 82), 22. Muharrem Jashari (7. Zymer Bytyqi, 82) - 18. Vedat Muriqi (9. Albion Rrahmani, 71). Selecţioner: Franco Foda.

Rezerve neutilizate: 12. Visar Bekaj, 16. Amir Saipi - 3. Fidan Aliti, 4. Ilir Krasniqi, 17. Baton Zabergja, 19. Lindon Emerllahu, 20. Leard Sadriu, 21. Art Smakaj, 23. Andi Hoti.

Arbitru: Morten Krogh; arbitri asistenţi: Victor Skytte, Steffen Bramsen; al patrulea oficial: Lasse Laebel Graagaard (toţi din Danemarca)

Arbitru video: Jakob Kehlet; arbitru asistent video: Sandi Putros (ambii din Danemarca)

Observator UEFA pentru arbitri: Tomasz Mikulski (Polonia); Delegat UEFA: Milovan Djukanovic (Muntenegru)

Cartonaşe galbene: Hadergjonaj (7), M. Marin (43), Jashari (45+2), Man (58), Drăguş (72), Bancu (73), Dellova (90+3), Alibec (90+3), Amir Rrahmani (90+3).