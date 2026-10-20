Miruţă spune că a apărut un "investitor suficient de mare" pentru Steaua. Ce mai lipseşte pentru a obţine drept de promovare în Liga 1

Miruţă spune că echipa nu are drept de promovare din cauză că acest Guvern nu poate modifica legea. Sursa foto: Radu Miruţă / Facebook

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat care este situaţia echipei CSA Steaua, din Liga a 2-a, echipa Armatei care nu are drept legal de promovore în Liga 1, din cauza statutului juridic. Acesta a transmis că a apărut "un investitor suficient de mare pentru nevoia financiară a clubului", în vederea asocierii, dar că în continuare "trebuie modificată legea de organizare a Ministerului Apărării, astfel încât să poată fi înființată o nouă societate comercială".

Miruţă a precizat că înfiinţarea unei societăţi comerciale "nu a putut fi legal parcursă în cele 5 luni de guvern interimar".

"Cum rămâne cu Steaua?

Pentru optimizarea activității la club am dispus mutarea coordonării activității de la Steaua către secretarul general al Ministerului Apărării.

Cu implicarea unuia dintre membrii generației de aur, am făcut pași pentru mult muncita și mult așteptata asociere în vederea promovării. Există interes din partea unui investitor suficient de mare pentru nevoia financiară a clubului, discuțiile începând să prindă contur.

Mai trebuie, însă, modificată legea de organizare a Ministerului Apărării, astfel încât să poată fi înființată o nouă societate comercială, varianta cerută în discuțiile cu toți potențialii investitori de până acum. Această etapă nu a putut fi legal parcursă în cele 5 luni de guvern interimar.

Am toată convingerea că lucrurile începute pentru a duce Steaua la adevăratul potențial nu vor mai putea fi oprite de nicio forță politică. Suporterii și sportivii Stelei merită asta și au puterea să ghideze politicul într-acolo", a transmis Radu Miruţă.

Guvernul interimar n-a putut modifica legea

Miruţă mai explicase şi astă-vară care sunt condiţiile prin care Clubul Sportiv al Armatei Steaua ar putea obţine dreptul juridic de promovare în Liga 1.

Conform acestuia, s-a intrat într-un impas: în cazul unei asocieri "cu scop nepatrimonial", statul n-ar mai putea pune la dispoziţie activele clubului, iar înfiinţarea unei societăţi comerciale, care să intre în parteneriat cu o altă societate, nu e posibilă din cauză că legea MApN nu poate fi modificată de un Guvern demis.

"Azi, problema e că această a doua etapă, cu societatea, nu poate fi îndeplinită din cauza limitărilor Guvernului, iar prima varianta, am ajuns la o concluzie raţională cu toţi cei care sunt cu sufletul la această echipă, că dacă ministerul nu mai poate pune bani, fără varianta a doua, cu asocierea firmelor, Clubul Sportiv Steaua va risca să ajungă chiar în Liga a 3-a", a afirmat Miruţă.

Ministrul interimar al MApN a prezentat şi condiţiile legale prin care Steaua să poată promova în Liga 1: "Varianta legală care ar permite promovarea şi care e la îndemâna mea ar fi o asociere cu scop nepatrimonial".

Varianta a doua este modificarea legii MApN, care să permită înfiinţarea unei societăţi comerciale, urmând ca această societatea comercială să interacţioneze cu o altă societate care ar fi interesată să investească la Steaua.

"Azi, problema e că această a doua etapă, cu societatea, nu poate fi îndeplinită din cauza limitărilor Guvernului", a mai spus atunci Miruţă.