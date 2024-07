Prima femeie din România promovată de UEFA într-o categorie superioară de arbitraj. Interviu exclusiv cu Iuliana Demetrescu

Iuliana Demetrescu este prima femeie din România promovată de UEFA într-o categorie superioară de arbitraj

O româncă de 34 de ani face parte din elita arbitrajului internaţional. Iuliana Demetrescu este prima femeie din România promovată de UEFA într-o categorie superioară. Arbitrul este pe lista FIFA din 2016.

Reporter: Suntem astăzi la Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf alături de Iuliana Demetrescu, arbitru internaţional, prima femeie din România promovată într-o categorie superioară. Ce înseamnă asta?

Iuliana: Este o recunoștință a muncii mele.

Reporter: După câți ani de muncă a venit?

Iuliana: Păi din 2016, de când sunt pe lista FIFA. Cred că sunt deja nouă ani.

Reporter: Vi se spune de multe ori că sunteți oamenii în negru, e de bine sau e de rău?

Iuliana: Da, cred că e așa privită din punct de vedere negativ, dar negru e culoarea mea preferată.

Reporter: Astăzi o vedem pe Iuliana în alb, altfel decât pe terenul de fotbal.

Iuliana: Avem diferite culori, dar echipamentul negru îmi place cel mai mult.

Reporter: Ai avut multe momente importante în ultimii ani, cel puțin. Spune-ne așa, câteva care consideri tu că ți-au marcat cariera.

Iuliana: Păi cred că cel mai important moment care mi-a marcat cariera a fost în momentul în care am fost nominalizată pentru lista FIFA. Cred că atunci a fost în momentul în care am făcut pas cumva la profesioniști, să spunem, pentru că mi-am dat seama că implică mult mai multă pregătire, era totul diferit, la nivel diferit, diferit din punct de vedere emoțional. Nu știu, e altceva când ești arbitru internațional.

Reporter: Cât de greu este să te remarci ca femeie într-o lume a fotbalului?

Iuliana: Suntem puține. De remarcat nu este greu, cred că mai greu este să ajungi la nivel de top, pentru că sunt anumite categorii și anumite stagii prin care trebuie să treci. Dar atunci când depui multă muncă, mult efort și îți urmezi obiectivele, când știi ceea ce îți dorești, este frumos.

Reporter: Ai antrenat semifinala Campionatului under 17 la Mondial și ai spus că a fost un meci deosebit pentru tine.

Iuliana: Da, sunt anumite meciuri care își rămân în memorie, pe care le trăiești la intensitate maximă. Îți dorești momentele astea, îți dorești să fii acolo, să arăți că poți să fii acolo și de asta rămân cumva așa în sufletul meu. Mă întrebai cum este? Este frumos. E o recunoștință pe care o primești din partea comisiilor, atât a comisiei centrale, arbitrilor, cât și din partea FIFA și UEFA. Vezi că după toată munca ta din decursul anilor se văd efectele și atunci primește așa un imbold și o motivație în plus.

Reporter: Arbitrul nu poate să arate nicio emoție, nu pe teren de fotbal, nu?

Iuliana: Încercăm cât de mult posibil, dar suntem și noi oameni și noi trăim meciul și noi realizăm atunci când facem anumite greșeli, n-ai cum să nu realizezi. Cu toate acestea, trebuie să trecem peste și să mergem mai departe, să ne gândim că e și prima și ultima. Să lăsăm cumva în spate și să încercăm să arbitrăm cât mai bine până la sfârșit.

Reporter: De multe ori am văzut în momentul în care un arbitru arată cartonașul galben sau cartonașul roșu, vin mulți jucători acolo să protesteze. Niciodată decizia nu se schimbă. Rămâne tot ce a inițială. Ei de ce mai protestează?

Iuliana: Niciodată nu se schimbă, pentru că, cumva, poate s-a creat și o cutumă. Însă din acest punct de vedere, ca urmare a rezultatelor foarte bune a acestei schimbări, că a fost schimbarea prima dată aplicată la Campionatul European, această modificare a apărut și în campionatul nostru. Căpitanii echipelor sunt responsabili pentru echipa lor și atunci sunt oamenii de bază cu care arbitrul poate să discute într-un mod respectuos și atunci când jocul permite. Ei sunt oamenii de legătură din teren. Cred că e o schimbare pozitivă și cred că face bine jocului de fotbal.

Reporter: Cum face față Iuliana în momentul în care a trebuit să dea un cartonaș roșu și după apar evident și huiduielile din tribune?

Iuliana: Cred că arbitrajul m-a schimbat foarte mult și din punct de vedere al omului, pentru că trebuie să știi să gestionez anumite conflicte, să manageriezi oamenii, situațiile și atunci îți creezi anumite automatisme. Da, tribuna nu o auzi de fiecare dată. Ești atât de concentrat și nu auzi.

Reporter: Trebuie să ai un mental foarte puternic.

Iuliana: Da, cu siguranță da.

Reporter: Urmează Campionatul Mondial under 20 din Columbia. Cum te pregătești și ce înseamnă pentru tine acest campionat?

Iuliana: A fost surpriză foarte frumoasă nominalizare m-am bucurat foarte mult. Urmează o perioadă de pregătire înainte de această competiție. Da, va fi o perioadă puțin dificilă, însă îmi doresc să merg acolo foarte bine pregătită pentru a mă putea bucura de fiecare joc pe care îl primesc.

Reporter: Nu știu câți știu, dar tu ai început cu handbalul, ai fost și cadru didactic și încă ești cadru didactic. Este aceasta prima dragoste?

Iuliana: Da, îmi plac copiii foarte mult și mă simt sincer, bine. Mă încarcă cu energie pozitivă. Îmi place ceea ce fac. Din toamnă mă voi reîntoarce la catedră și sunt foarte fericită.

Reporter: Familia urmărește meciurile tale?

Iuliana: Da, părinții mei sunt tot timpul lângă mine, de fiecare dată așteaptă să le trimit mesaje după meciuri, dacă totul a fost bine. Da, sunt lângă mine și mă înțeleg. Sunt norocoasă din punctul acesta de vedere. Echipa mea este în spatele meu, fetele cu care plec la meciuri.

Reporter: Un arbitru se poate accidenta în timpul unui meci de fotbal?

Iuliana: Cum să nu? Poate faci un sprint și nu te-ai încălzit bine.

Reporter: Au fost momente de genul ăsta?

Iuliana: Da, am avut un moment la un meci internațional, când după o diagonală am ajuns în suprafața de pedeapsî și când am pus piciorul pe sol, glezna mi s-a sucit și a rămas blocată, am țipat de durere. Fetele mă întrebau ce s-a întâmplat. Am apucat să spun că nu mai pot, dar a trebuit să rămân încă 3 minute pe teren.

Reporter: Când știi, ca arbitru,.că ai avut un meci reușit?

Iuliana: Când toată lumea este mulțumită la sfârșit și strâng mâna și te felicită, pentru că în fond și noi ne dorim ca toată lumea să fie mulțumită de prestația noastră pe teren.

Reporter: Sunt jucători care protestează în timpul partidei și la final vin să-și ceară scuze?

Iuliana: Da, se mai întâmplă și lucrul acesta pentru că poate așa cum și noi ne dăm seama pe teren că am greșit, poate și ei își dau seama pe teren că au avut o reacție nepotrivită într-un anumit moment. E până la urmă omenește.

Reporter: Iuliana, mulțumim că ai acceptat invitația noastră și abia așteptăm să te vedem din nou pe teren la cele mai tari meciuri.

Iuliana: Mulțumesc frumos, doamne ajută.