Simona Chiru a adus două medalii României de la Campionatul Mondial de înot în ape înghețate din Italia: „Este greu, dar mă și distrez”

Simona Chiru a cucerit aurul la Campionatul European de înot în ape înghețate și a stabilit un record mondial la 100 metri liber. Foto: Captură video Antena 3 CNN, Facebook

Simona Chiru, o tânără sportivă de performanță, continuă să adune motive de mândrie pentru România. Finalistă a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României", organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, Simona a reușit noi performanțe la Campionatul Mondial de înot în ape înghețate de la Molveno, Italia, desfășurat între 14 și 18 ianuarie. Alături de peste 700 de competitori, aceasta a îndurat apa cu temperaturi cuprinse între 0,5 și 1,8 grade Celsius, o provocare extremă chiar și pentru cei mai experimentați înotători. Rezultatele sale au fost remarcabile: locul 3 la proba de 100 metri liber, locul 5 la 100 metri spate și locul 2 la ștafeta 4x50 metri liber împreună cu echipa României. Datorită acestor clasări, lotul României a contribuit cu un total de 8 medalii în clasamentul general, iar Simona Chiru și-a reconfirmat statutul de sportivă de top în acest domeniu.

Povestea ei în lumea înotului în ape reci a început la doar 14 ani, însă adevărata consacrare a venit la 19 ani, când a cucerit aurul la Campionatul European de înot în ape înghețate și a stabilit un record mondial la 100 metri liber, cu un timp de 01:03:63.

De atunci, cariera sa a luat amploare, iar includerea în campania „100 de Tineri pentru Dezvoltarea României" a scos în evidență și mai mult dedicarea și ambiția de care dă dovadă.

Performanțele Simonei nu s-au limitat la competițiile de ape reci. În noiembrie, ea a reprezentat Academia de Studii Economice din București la 9th World InterUniversities Championships, de la Roma, unde a reușit să obțină patru medalii: locul 1 la 200 metri mixt, locul 2 la 200 metri liber, locul 3 la 50 metri liber și locul 3 la 50 metri spate.

„Fac înot și în bazin normal, înot și în ape libere și am zis să încerc și acest sport. Anul acesta a fost a 2-a competiție la care am participat. Mă pregătesc cu câteva săptămâni înainte, încerc să mă duc la un bazin afară, din București, și să mă acomodez cu temperaturile din această apă. Anul trecut am ieșit campioană europeană și am stabilit un nou record mondial. Mi-a plăcut, este greu, dar mă și distrez”, a spus Simona Chiru la Antena 3 CNN.

Sportiva a explicat că înotul în ape înghețate este mult mai greu din punct de vedere mental, iar ea a dezvăluit că intrarea în apa înghețată este „dureroasă”.

„Este mult mai greu mental, deoarece este dureroasă intrarea în apă înghețată. Însă antrenamentele, asemenea antrenamentelor pentru înot normal, durează destul de mult. În fiecare zi câte 2 ore de înot, câteodată câte 4 ore de înot în cadrul a două antrenamente, plus antrenamentele de sală în timpul săptămânii”, a mai spus sportiva.

Despre inițiativa „100 de tineri pentru dezvoltarea României", organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, Simona Chiru spune că „este un început bun, deoarece ne aduce o mică promovare, ne pune puțin în centrul atenției, chiar dacă de obicei nu se întâmplă acest lucru, din păcate”.

Pe lângă înot, Simona se pregătește să devină și avocat.

„Sunt studentă în anul doi la Facultatea de Drept în cadrul Academiei de Studii Economice și, deocamdată, de când am intrat în facultate și până acum, îmi doresc să dau baroul și să mă fac avocat”, a spus ea.