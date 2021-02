Simona Halep a anunţat programul următoarelor turnee, după ce a renunţat la Qatar Open

Halep a spus pas turneului de la Doha, însă va merge din 8 martie la turneul de la Dubai. "În plan este să joc Dubai. Voi vedea săptămâna viitoare ce hotărăsc", a spus Simona.

Simo a anunţat că principalul său ţel pentru 2021 este obţinerea unei medalii olimpice.

"Vreau să merg 100% la olimpiada, să fac treaba bună. Îmi doresc tare mult medalia, sper să reușesc să iau un aur, oricare ar fi ea. Și să ne bucurăm de momentul de acolo. Sper să nu fie greu, așa cum a fost în Australia, pentru că a fost un pic greu."

În vară, la Tokyo, Halep va participa în probele de simplu, dublul feminin şi dublu-mixt. Românca l-a ales pe Horia Tecău pentru a face echipă la dublu-mixt.

"Probabil prin mai-iunie o să începem să ne antrenăm", zice Halep

Din această săptămînă, Simona a coborât de pe locul 2 pe 3 în clasamentul WTA.

Înainte să ajungă la Dubai, Simona s-a vaccinat împotriva COVID-19. Tenismena face parte din a două etapă de vaccinare.

Simona Halep s-a vaccinat miercuri dimineață la Institutul Cantacuzion împotriva COVID-19. Ea a primit prima doză din vaccinul Pfizer BioNTtech și i-a îndemnat pe toți oamenii să se vaccineze. „Sunt mai în siguranță după acest vaccin”, a spus Halep.

”Îmi doream să mă vaccinez, dar tot timpul am emoții când se întâmpla ceva, dar am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum. (...) Am făcut vaccinul Pfizer”, a afirmat Halep.

”Consider că acest vaccin este spre binele tuturor, de aceea am și hotărât să-l fac pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate și sper cât mai mulți oameni să vină să se vaccineze”, a continuat ea.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal