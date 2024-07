Tatăl campionului olimpic David Popovici: „Niciodată nu am pus presiune. Aici greșesc incredibil de mulți părinți”

David Popovici la JO 2024, după câștigarea medaliei de aur la proba de 200 m liber. Sursa foto: Getty Images

Mihai Popovici, tatăl noul campion olimpic român la înot, David Popovici, dezvăluia, anul trecut, care este secretul din spatele reușitelor fiului său și explica ce rol au părinții în pregătirea unui sportiv de performanță, într-un interviu pentru Asociația Presei Sportive din România (APS).

„Cred că părintele are un rol esențial. Și părinții mei nu m-au îndrumat spre sport. Am vrut să schimb asta, și eu și soția mea – și am făcut exact opusul (în cazul copiilor – n.n.). Adică au făcut sport de mici. Cred că doar copiii ghidați de părinți vor ajunge să facă sport, pentru că e greu de crezut că un copil de cinci, șase ani se gândește într-o dimineață că ar fi cazul să se apuce de sportul X. Părintele are un rol esențial aici, iar ai mei nu m-au împins deloc spre sport.”, spunea Mihai Popovici.

„Înotul este singurul sport care îți poate salva viața. Deci are o utilitate evidentă. Apoi, este sportul cu cel mai mic risc de accidentare. Last but not least, sunt studii serioase care atestă asta, ajută vizibil la creșterea imunității. Motivul de la care am plecat eu pentru a alege înotul pentru copiii noștri, înotul te ajută să îți clădești și un corp foarte solid, arătos. Deci rămâi toată viața cu imunitate, cu forma corpului, nu ai absolut nimic de pierdut dacă faci înot, dimpotrivă. Aș recomanda tuturor să facă înot, și aș recomanda părinților să se uite întâi către înot, și apoi către orice alt sport pe care copiii lor l-ar putea face. (...)”, a mai precizat acesta.

„Ceva la care greșesc incredibil de mulți părinți: că pun această presiune”

„Dacă mă gândesc acum primele condiții pe care le-am creat au fost în momentul în care am decis că nu va exista contextul de presiune. David mergea de plăcere la bazin. Nu pentru noi, ci pentru că vrea el. I-am întreținut foarte tare starea asta, nu l-am întrebat niciodată pe ce loc a ieșit, sau va ieși, ce a făcut sau ce va face. Iar prăjitura de după concurs era garantată indiferent pe ce loc ieșea în concurs, oprirea la cofetărie era inevitabilă. Era o anumită cofetărie, iar lui David îi plăcea o anumită prăjitură, pe care o căpăta de fiecare dată.

Pot să vă spun că este ceva la care greșesc incredibil de mulți părinți. Că pun această presiune. Cred că este cea mai mare greșeală pe care o pot face părinții, presiunea. Iar această presiune se poate pune în feluri multiple, mulți dintre părinți nici măcar nerealizând că o fac.

Și vă dau câteva exemple. „Cum a fost astăzi antrenamentul?”, „Ce ai făcut, al câtelea ai fost?”, „Ce a făcut X?” „Ți-am spus să fii atent la Y” și așa mai departe. „Ce ți-a dat antrenorul? A nu, e greșit”. „Vezi că urmează concursul, să nu te prind că ieși iar după Y!” Iar lucrul acesta se petrece de multe ori începând de la șapte, opt ani. Închipuiți-vă ce înseamnă câțiva ani de astfel de presiune.

Citește și Ce a scris presa internaţională, după ce David Popovici a luat aurul la Jocurile Olimpice

Nu-i de mirare că mulți renunță pe parcurs și părinții, fără să-și dea seama, sunt principalii autori. Mi-aș dori să privească lucrurile mult mai relaxat și să nu încerce să pună nerealizări sau frustrări de-ale lor pe umerii copiilor lor. I-aș ruga să se uite către David și să privească din această perspectivă, mai exact unde se poate ajunge fără presiune.”, a povestit tatăl lui David Popovici.