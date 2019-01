Simona Halep este în optimi la Australian Open. Victorie minunată în fața lui Venus Williams

Update: Simona Halep, 27 de ani, 1 WTA, a învins-o pe Venus Williams, 38 de ani, 36 WTA, scor 6-2, 6-3, după o oră si 18 minute, și urmează să o înfrunte pe Serena Williams în optimile de finală de la Australian Open.

SI-MO-NA!



Top seed @Simona_Halep is through to the 4R, def. #Venus Williams 6-2 6-3.#AusOpen #GameSetMatch pic.twitter.com/LyFgHDDfkW