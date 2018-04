Simona Halep recunoaște: Coco Vandeweghe a jucat mai bine decât mine

Simona Halep a declarat, vineri, după ce a fost eliminată în sferturi la Stuttgart, de Coco Vandeweghe, că americanca s-a impus deoarece a jucat mai bine şi a fost puternică pe tot parcursul confruntării.

„Coco a servit foarte bine şi după de a făcut break în primul set eu am picat puţin, nu simţeam ritmul, nu simţeam jocul, am ratat puţin cam mult. Ea a fost foarte puternică astăzi. Totul s-a petrecut foarte rapid. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar ştiu că a servit foarte bine, iar serviciul meu a fost puţin slab. Cheia a fost că ea a rămas puternică pe tot parcursul meciului şi de aceea a câştigat. A jucat mai bine decât mine, a servit mai bine şi de aceea meciul s-a încheiat astfel”, a spus Halep, adăugând că încă are dureri la picior şi că i-a fost greu să se mişte cum îşi dorea, şi din cauza terenului.