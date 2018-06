Cel mai neînfricat raton. I-a impresionat pe internauți după ce a escaladat o clădire de 23 de etaje

Un raton i-a șocat pe internauți după ce a escaladat o clădire de 23 de etaje.

Mai multe persoane s-au adunat în dreptul clădirii respective pentru a-l privi și a filma momentul. A fost mare veselie pe Twitter în momentul în care ratonul a ajuns pe acoperișul clădirii, conform BBC.

„Unul dintre colegii mei a observat animalul pe când se afla la primul etaj şi a crezut că era o pisică. Am ieşit în stradă în jurul orei 08:30 dimineaţa şi am descoperit că era un raton. Două persoane au încercat să dea animalul jos cu o bucată de lemn”, a povestit Evan, un martor.

Ratonul are propria lui pagină pe Twitter și a strâns acolo peste 2.500 de urmăritori.

He made a run for it! Still stuck though. pic.twitter.com/8Z7KTK8K1y