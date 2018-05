Snoop Dogg vine în București pentru a susține un concert de excepție. Unde va avea loc show-ul și ce prețuri au biletele

Rapperul Snoop Dogg vine în București pentru a susține un concert. Acesta va avea loc la Arenele Romane din București pe data de 29 august.

Biletele au fost deja scoase la vânzare, fiind disponibile în rețeaua Eventim. Prețurile acestora sunt de 179 de lei, dacă sunt achiziționate până pe 29 iulie, de 239 de lei, până pe 28 august, și de 250 dacă sunt luate în ziua concertului.

Snoop Dogg este un rapper american, scrie versuri și ocazional este și actor. Și-a început cariera în 1992, atunci când a fost descoperit de Dr. Dre, cu care a avut o colaborare de succes, mai exact piesa de funal a filmului "Deep Cover". Printre cele mai cunoscute albume ale sale se numără "No Limit Top Dogg", "The Last Meal" sau "The Blue Carpet Treatment".