Justin Timberlake, concert impresionant la Electric Castle. Gluma făcută de cântăreţ despre furtuna care a creat probleme fanilor

Festivalul Electric Castle se va încheia duminică, 20 iulie. Sursa foto: captură video Instagram / @Electric Castle

Justin Timberlake a făcut un show de excepţie la Electric Castle. Aflat pentru prima dată în România, artistul american a urcat pe scenă în aplauzele a mii de fani, care au cântat la unison hituri precum "Cry Me a River" și "Can't Stop The Feeling". În timpul concertului, cântăreţul a avut o curiozitate în legătură cu furtuna care a creat probleme fanilor la plecare şi i-a întrebat dacă mereu plouă atât de puternic în timpul verii în ţara noastră. Chiar dacă ploaia și noroiul le-au dat bătăi de cap petrecăreţilor, emoția și energia serii au fost de neuitat.

În ciuda ploii torenţiale care s-a abătut seara trecută şi în judeţul Cluj, Justin Timberlake a susţinut un concert impresionant pe scena principală a Festivalului Electric Castle. Fanii români au cântat fiecare vers al melodiilor pe care starul de peste Ocean a ales să le includă în momentul său de la Castelul Bánffy, unde este organizat evenimentul.

La un moment dat, în timp ce îşi aranja eşarfa de la gât, cântăreţul american i-a întrebat pe spectatori: "Ploaia e mereu aşa vara?". Aceştia au negat în cor, iar Justin Timberlake a făcut următoarea glumă: "Să înţeleg că aţi pregătit asta pentru mine?". După acest scurt dialog, artistul şi-a continuat concertul.

› Vezi galeria foto ‹

Seara trecută, pe scena principală au mai performat: Valeria Stoica, Inna şi Sofi Tukker. Însă, unul dintre cele mai aşteptate momente în a doua zi a festivalului de la Bonţida a fost concertul superstarului american Justin Timberlake.



După spectacol, petrecăreţii au plecat la maşini, însă din cauza ploii, mulți s-au împotmolit în noroi.

"N-am mai pomenit aşa ceva, chiar în halul acesta să se blocheze străzile. Eu stau de o oră şi un sfert, vreo oră şi ceva. M-a ghidat cineva şi mi-a împins maşina, că eram aproape împotmolită", a spus o tânără, iar o altă şoferiţă a mărturisit: "În 10 metri, cam de o oră şi... am fost şi în parcarea de acolo, unde am mai stat o oră", potrivit Antena 3 CNN.

Traficul în zonă a fost blocat ore întregi, însă, fanii au promis că vor reveni la Electric Castle şi în seara aceasta, dar şi sâmbătă, şi duminică. Diseară, pe scena principală a festivalului din comuna Bonțida vor urca: Zdob și Zdub, Artemas, Roisin Murphy, Queens of the Stone Age, Netsky B2B Nghtmre.