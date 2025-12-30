China construiește cea mai mare baterie cu aer lichid din lume, în deșertul Gobi

Instalația se află în apropiere de orașul Golmud, în provincia Qinghai. Foto: Profimedia Images

China este pe punctul de a pune în funcțiune un sistem inovator de stocare a energiei bazat pe aer lichid, amplasat în deșertul Gobi, scrie Interesting Engineering.

Instalația se află în apropiere de orașul Golmud, în provincia Qinghai din nord-vestul țării, și este formată dintr-o serie de rezervoare în care aerul este comprimat și răcit până la –194 de grade Celsius. La această temperatură extrem de scăzută, aerul devine lichid.

Atunci când este eliberat, aerul lichid își mărește volumul de peste 750 de ori. Această expansiune puternică este folosită pentru a pune în mișcare turbine, generând electricitate.

Cea mai mare instalație de stocare a energiei cu aer lichid din lume

Potrivit publicației Science and Technology Daily, instalația, cunoscută sub numele de „Super Air Power Bank”, este aproape gata de a fi exploatată. Proiectul a fost realizat de China Green Development Investment Group, în colaborare cu Institutul de Fizică și Chimie Tehnică al Academiei Chineze de Științe (TIPC-CAS).

Conform South China Morning Post, este vorba despre cea mai mare centrală de stocare a energiei prin aer lichid din lume. Aceasta poate furniza până la 600.000 de kilowați-oră (kWh) la fiecare ciclu de descărcare și poate funcționa continuu timp de 10 ore.

Pe parcursul unui an, instalația va produce aproximativ 180 de milioane de kWh, suficient pentru alimentarea a circa 30.000 de locuințe. Centrala este concepută pentru a stoca energie atunci când sursele regenerabile, precum vântul și soarele, sunt abundente, urmând să o elibereze atunci când cererea crește. Scopul principal al proiectului este reducerea instabilității specifice energiilor regenerabile.

Viitorul stocării energiei cu aer lichid

Pentru stocarea energiei, Super Air Power Bank folosește surplusul de electricitate pentru a alimenta compresoare care purifică aerul, îl comprimă și îl transformă în aer lichid, înainte de a fi depozitat în rezervoarele instalației.

Când energia este necesară, aerul lichid este încălzit, se vaporizează și pune în mișcare un sistem de expansiune care rotește un generator. Instalația este alimentată cu energie de la un parc fotovoltaic de 250.000 de kilowați, amplasat în deșertul Gobi.

Potrivit lui Wang, eficiența totală a ciclului de stocare și eliberare a energiei depășește 55%, valorificând căldura și energia care, în mod normal, ar fi irosite.

China nu este singura țară care investește în stocarea energiei prin aer lichid. În septembrie, Institutul Coreean de Mașini și Materiale (KIMM) a realizat prima operațiune de acest tip la scară largă din Coreea de Sud, cu o capacitate echivalentă cu 10 tone pe zi. În Regatul Unit, o centrală LAES din Carrington, Manchester, este programată să fie finalizată în 2026, urmând să devină operațională în anul următor.