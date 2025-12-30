Un altfel de bilanț la finalul anului: 10 cărți care au definit lectura în 2025

Lectura rămâne una dintre cele mai sigure și frumoase forme de evadare și reflecție. Foto: Profimedia Images

La finalul anului 2025, când tragem linie și adunăm, propunem un altfel de bilanț: nu în cifre, ci în lecturi. Un bilanț compus din pagini citite pe fugă sau pe îndelete, din povești care au rămas cu noi și din cărți care au spus, poate, mai clar decât orice altceva cum a arătat acest an.

Libris a întocmit o selecție de cărți care au stârnit conversații, ne-au obligat să ne punem întrebări și au confirmat că lectura rămâne una dintre cele mai sigure și frumoase forme de evadare și reflecție.

10 cărți ale anului 2025

Lista de mai jos reprezintă o „selecție de recomandări curatoriate de librarii Libris - o combinație între titluri bestseller, dar și cărți valoroase, mai puțin cunoscute, pe care librarii noștri își doresc să le aducă în atenția cititorilor”, a precizat Libris pentru Antena3.ro. Iată recomandările:

„Întoarcerea acasă a baronului Wenckheim”, de Laszlo Krasznahorkai: Potret al comunității, al speranțelor năruite și al viselor care persistă dincolo de realitate, romanul capătă dimensiunea unei alegorii sociale, potrivit librarului Libris. Romanul este câștigător al Booker International 2015 și National Book Award 2019. Autorul, Laszlo Krasznahorkai, a fost distins cu Premiul Nobel pentru Literatură în 2025.

„Spațiul Celibidache”, de Stejărel Olaru: Biografia surprinde complexitatea unei personalități excepționale și relația tensionată cu România, într-un context controlat de Securitate. O explorare a felului în care muzica ne poate transforma percepția timpului, atenția și înțelegerea lumii.

„Intermezzo”, de Sally Rooney: Sally Rooney, una dintre cele mai influente voci ale literaturii contemporane, a reușit să ne emoționeze și cu acest roman, în care continuă să exploreze dinamica relațiilor umane cu o prospețime lucidă și o atenție fină la detaliile emoționale ce ne modelează. Un roman despre singurătate, apartenență și momentele neașteptate care ne reconectează cu noi înșine și cu ceilalți.

„Când o să te faci mare”, de Miguel Cane: Povestea unei familii de imigranți români din Spania, văzută prin ochii protagonistului de numai nouă ani. Perspectiva sa inocentă și totuși atotcuprinzătoare ne poartă printr-o poveste despre supraviețuire și căutare, într-o lume în care fuga de sărăcie aduce cu sine noi greutăți.

„Oamenii care vor fi mereu cu mine”, de Narine Abgarian: Un roman tandru despre familie, apartenență și cei care ne vor fi mereu alături. Între trecut și prezent, între durerea pierderii și lumina mereu nouă a speranței, romanul ne amintește că la temelia inimii noastre stau cei care ne-au iubit și ne-au ocrotit – cei care sunt mereu cu noi, pentru totdeauna.

„Teoria Let Them”, de Mel Robbins: Mel Robins propune o schimbare de perspectivă surprinzător de clară: să renunțăm la nevoia de a controla reacțiile, alegerile și comportamentele celor din jur și să ne concentrăm pe ceea ce ține cu adevărat de noi. Un volum surprinzător de util chiar și pentru cei care evită raftul de Dezvoltare Personală.

„Ce nu poate fi rostit”, de David Szalay: Un roman despre sentimente și dorințe neîmplinite, despre sufletul tragic și însingurat al unui bărbat care încearcă să-și construiască o nouă viață. O meditație asupra clasei sociale, puterii, intimității, migrației și masculinității.

„Dor de tata”, antologie: Cincisprezece autori, dintre care menționăm: Ioana Chicet-Macoveiciuc, Maria Orban, Claudia Maria Udrescu, Maria Mazilu vorbesc despre propria relație cu figura paternă, în toate formele ei: prezență, absență, dor, tăcere, moștenire emoțională. Cincisprezece povești despre pierdere, memorie și iubire se adună într-o antologie care transformă doliul într-un exercițiu de vindecare, în care tații pierduți continuă să trăiască prin amintire, iar fragilitatea devine formă de forță.

„Katabasis”, de R.F Kuang: Iată o carte care a reușit să stârnească curiozitatea și celor care nu citesc fantasy și care nu sunt familiari cu genul Dark Academia. Dacă te numeri și tu printre ei și vrei ca în 2026 să ieși din zona de confort a preferințelor de ficțiune, atunci acest volum este pentru tine. O descendență literară în abisurile sufletului și ale istoriei.

„Meserii nerecomandate femeilor”, de Gabriela Adameșteanu: Recomandat atât cititorilor familiarizați cu literatura autoarei, cât și celor care sunt la prima întâlnire cu scrierile Gabrielei Adameșteanu, volumul reunește o colecție de texte care pun sub lupă stereotipurile de gen, absurditățile sociale și așteptările ce se răsfrâng asupra femeilor în diverse roluri profesionale și personale. Un volum de memorii care îmbină observația lucidă cu reflecția personală.

Antena3.ro a întocmit și o listă cu cele mai frumoase povești pentru copii, iar pentru cei care au nevoie de mai multă inspirație, creatorii de conținut au recomandat poveștile care i-au impresionat pe ei în acest an care se apropie de final.