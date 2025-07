Justin Timberlake a ajuns în România şi va cânta la Electric Castle joi seara. Spectacolul de muzică a început

Justin Timberlake este cazat la un hotel de cinci stele din Cluj-Napoca. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Justin Timberlake a ajuns în România şi va urca în această seară pe scena de la Electric Castle 2025. Artistul internaţional este cel mai aşteptat nume care va cânta în faţa sutelor de mii de fani veniţi din toate colţurile ţării. Alături de Timberlake, pe scena de la Electric Castle vor urca Shaggy sau Yungblud. Ieri a avut loc supranumita zi "0" a festivalului de la Bonțida, comună aflată în judeţul Cluj, în care practic a avut loc o petrecere de încălzire.

În vârstă de 44 de ani, Justin Timberlake a aterizat miercuri, în jurul orei 17:30, pe Aeroportul Internațional Cluj. El a ajuns pentru prima dată în România la bordul unui avion privat, care a decolat de la Viena. Superstarul american nu a vorbit cu nimeni, a coborât din aeronavă și a urcat direct într-o mașină care îl aștepta în apropierea pistei.

Renumitul cântăreţ pregătește un show de neratat la Electric Castle, iar în seara aceasta el va cânta pe scena principală, unde vor urca şi Valeria Stoica, Inna şi Sofi Tukker. Seara trecută, la Castelul Bánffy din comuna Bonțida, județul Cluj, unde este organizat mult aşteptatul festival a avut loc petrecerea de încălzire.

"Miercuri s-au deschis oficial porţile festivalului: ziua 0, adică o zi mai liniştită. Festivalierii se obişnuiesc cu vibe-ul, iar scena principală este închisă. Însă, sunt tot felul de activităţi la care aceştia pot participa. Sunt opt scene pe care vor urca artişti din toată lumea. Vremea nu ţine cu ei, a început să plouă, însă, nimeni nu pare deranjat de acest lucru, toată lumea este gata de distracţie", a spus Ana Ciuvică, reporter Antena 3 CNN.

"Abia am aterizat din Italia şi am venit direct aici. (...). Îmi place foarte mult de toată lumea, ascult toate stilurile de muzică", a spus unul dintre tinerii prezenţi seara trecută la Electric Castle. Iar o tânără a mărturisit: "E prima dată când vin şi îmi doresc de mult... cam de şase ani! Chiar îmi place, e bine. (...)". Ulterior, ea a mai precizat că abia aşteaptă spectacolul pe care l-a pregătit Justin Timberlake în cadrul celei de-a 11-a ediţie a Festivalului Electric Castle.

Festivalul Electric Castle 2025 – lineup & program complet

Electric Castle, ziua 1 – 16 iulie

Main Stage: Deki Alem, Cristi Minculescu (Iris), Valter & Boro, Krafty Kuts + Degs, Fish560Octagon;

Booha Stage: K Line, Malex, Miu, Eve + Pol, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Les Gourmands;

Hideout Stage: Julian M, Eleez, Volt, Sali Sanlin, Gully;

Ping Pong Stage: Pixar Stellar, Socol, Abasc, Disko Anksyete;

Beach Stage: Raoul, Silent Discipline, DJ Spinna, Kosta, Helsinki 2 Bucharest.

Electric Castle, ziua 2 – 17 iulie

Main Stage: Valeria Stoica, Inna, Justin Timberlake, Sofi Tukker;

Hangar Stage: Dean Klooge, Grimus, Moonlight Breakfast, Bad Nerves, Refused, Sisters of Mercy, Călinacho, Rava, Oscar, On The Block;

Booha Stage: Sambo, Cool Cats, Cultatum, Totally Spice, Mianda, Vlademir, Sofia Kourtesis, Âme, George Heerd;

Hideout Stage: Ety, Oktopus, Nomad, Corvin & Buniku, Deer Jade, &Friends, Benja;

Ping Pong Stage: Vaniirii, Muri, Enasescu, Deny, M.O.Z.A.R;

Backyard Stage: Jacotene, Diana Căldăraru, The Scratch;

Beach Stage: Attic, Legally B, Aldaris, DJ Sauce, Romansoff, Octa Octa & Eris Drew, Christine Renee;

Stables: Ivva, Cap, Quest, Gojnea76.

Electric Castle, ziua 3 – 18 iulie

Main Stage: Zdob și Zdub, Artemas, Roisin Murphy, Queens of the Stone Age, Netsky B2B Nghtmre;

Hangar Stage: White Mahala, Om la lună, The Amazons, Leprous, Dub Pistols, Deliric x Silent Strike, Skeler, Svdden Death;

Booha Stage: Scatterbrain, Sub:Liminal, Hugh Hardie B2B Azotix, PVC, Flava D + FVC, Voltage + Inja, Los Bastoneros, Mihai Popoviciu, Jayda G, Anfisa Letyago, Sixtee Seconds;

Hideout Stage: Benz, Silence Path, Akos + Moblak Records takeover;

Ping Pong Stage: Heaven Can Wait, DJ Diana Sar, Zda, Andi Moisescu + HipHop takeover;

Backyard Stage: Mindthegap Trio, Cireșan, Kids With Buns, 30 Century Man, Kit Sebastian;

Beach Stage: Cami Layé Okún, Panjabi Hit Squad, Brody & Dr. Panda, Bully;

Stables: Elia Nafzger, Dan Andrei, Sonja Moonear B2B Andrei Ciubuc.

Electric Castle, ziua 4 – 19 iulie

Main Stage: Grasu XXL, Bosquito, Rudimental, Yungblud, Justice;

Hangar Stage: Dimitri's Bats, Mihail, OCS, Nilufer Yanya, Joey Valence & Brae, Brutalismus 3000, Degs, King of The Rollers & Inja, Anais B2B Hoax, PVC, Unglued + Degs, Urbandawn + PVC;

Booha Stage: Farsight, Zo, Nexus, Grid, DWLS B2B Memphis + Blocksberg & Degs, Emily Makins, Culture Shock, Digitalove, Du Mad, Bon Entendeur, Hot Since 82, Mahony, Edip B2B Kov;

Hideout Stage: Musai, Gala, Marwan, Bakayan,Sparrow & Barbossa, DJ Optik;

Ping Pong Stage: Bogdan, Olaf, Ycs, Christian Thomson, Meganisi, Nyss, Rosa Pistola, DJ Hefe;

Backyard Stage: Boebeck, Iova, Cari Cari, Casablanca Drivers, Ali;

Beach Stage: Chirty, Dubase, Bianca Oance, Sugar, Dar Disku, S!rene, Blanilla B2B Missile, Dodo;

Stables: Suciu, Mihnea Rog, Paul K, Lizz, Prichindel, Bila, Priku, Margaret Dygas, Arapu.

Electric Castle, ziua 5 – 20 iulie

Main Stage: Justin Timberlake, Shaggy, Taraphonics (muzică lăutărească + electro/rap live);

Hangar Stage: Taking Back August, Dora Gaitanovici, Dirty Shirt, Jahneration, Sylvie Kreusch, Neil Frances, Bicep;

Booha Stage: Enevel, Nelu, Deckster + GQ takeover (Kasra, Calyx, Simula) + Ibiza Records, CC: Disco!, DJ Tennis;

Hideout Stage: Shurubel, Kataa, Aftermath, Rhem, Nasiri, Maga;

Ping Pong Stage: Ouch Collective, DJ Cristache, DJ Mă-Ta, Paulv1j;

Backyard Stage: Andra Andriucă, Musspell, Gramofone, Woomb, Girl Ultra, Dov’è Liana;

Beach Stage: Esaunue & Xakis, Ioana B2B Cristina, D’JHU, Shimi, Karak, Romare, Shanti Celeste, Was ON Fridays;

Stables Stage: Gescu, Cally, Herodot, Kozo, Christian AB, Praslea, Charlie B2B Mihigh.

Ajuns la cea de-a 11 ediție, Festivalul Electric Castle a început miercuri, 16 iulie, și se va încheia duminică, 20 iulie.