Electric Castle 2025. Bilete, lineup şi program pe zile. Justin Timberlake şi Shaggy cântă la Cluj

Justin Timberlake. Foto: Getty Images

Electric Castle este ales anual de peste 250.000 de participanți pentru experiența unică pe care o oferă timp de 5 zile. Desfășurat pe domeniul Castel Bánffy din secolul al XV-lea, în inima Transilvaniei, festivalul surprinde la fiecare ediție printr-un lineup divers, ce include peste 250 de artiști locali și internaționali, acoperind o gamă variată de genuri muzicale, instalații de new media, spectacole și conferințe. Electric Castle Village, unul dintre cele mai bune campinguri de festival din Europa, devine anual "acasă" pentru comunitatea care se reunește an de an în Bonţida, scrie Electric Castle.

Electric Castle are loc la Cluj între 16 şi 20 iulie 2025

Festivalul are loc între 16 şi 20 iulie 2025, la Cluj, în apropierea Castelului Bánffy, din Bonţida, la doar 25 de kilometri de Cluj-Napoca. Pentru a ajunge la festival, EC a dispus autobuze non-stop pe parcursul celor 5 zile, din Cluj către festival și înapoi şi trenuri dedicate, care ajung în doar 40 de minute (toate trenurile naționale vor opri în Bonţida pe durata festivalului).

Cei care ale să vină cu propria maşină au parcarea gratuită, însă organizatorii festivalului recomandă mijloacele de transport în comun.

Bilete disponibile şi preţuri

General Acces - 1.064 lei

General Acces + Insurance - 1.140 lei

Youth 21 Pass - 856 lei

VIP - 1.768 lei

VIP + Insurance - 1.874 lei

Ultra VIP - 3.541 lei (SOLD OUT)

Black Ticket - 25.321 lei

Biletele petru o singură zi costă 532 de lei fiecare.

Lineup complet Electric Castle 2025

În cele 5 zile de festival vor cânta: Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Yungblud, Justice, Shaggy, Bicep, Netsky B2B Nghtmre, Nghtmre, Rudimental, Artemas, Sofi Tukker, Roisin Murphy, Noga Erez, Inna, Neil Frances, Jayda G, Hot Since 82, Âme, DJ Tennis, Anfisa Letyago, Nilufer Yanya, The Sisters of Mercy, Brutalismus 3000, Refused, Leprous, Bad Nerves, The Amazons, Joey Valence & Brae, Sparrow & Barbossa, Maga, Romare, Taraphonics, Iris - Cristi Minculescu, Valter şi Boro, Bosquito, Zdob şi Zdub, Grasu XXL, Deliric x Silent Strike, Bon Entendeur, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Dup Pistols, Sofia Kourtesis, Sylvie Kreusch, Girl Ultra, Shanti Celeste, CC: Disco!, Svdden Death, Skeler, Octa Octa & Eris Drew, Krafty Kuts, Fish560Octagon, Mobalck, Nitefreak, Floyd Lavine, FNX Omar, Claraa, King of The Rollers, Inja, Degs, Unglued, Urbandawn, Anais, Hoax, PVC, Hugh Hardie, Azotix, Flava D, Voltage, Andrei Ciubuc, Arapu, Bila, Cally, Cap, Charlie, Christian AB, Dan Andrei, Elia Nafzger, Gescu, Gojnea76, Herdot, Ivva, Kozo, Lizz, Margaret Dygas, Mihnea Rog, Mihigh, Paul K, Praslea, Prichindel, Priku, Quest, Sonja Moonear, Suciu, Culture Shock, Emily Makins, Calyx hosted by GQ, Kasra hosted by GQ, Simula hosted by GQ, GQ, Panjabi Hit Squad, Deer Jade, Deki Alem, Jahneration, Dirty Shirt, Valeria Stoica, OCS, Moonlight Breakfast, Grimus, Om la lună, Alex Super Beats, Mihail, White Mahala, Dimitri's Bats, Rava, Oscar, Călinacho, The Scratch, Mahony, Dora Gaitanovici, Dov’è Liana, &Friends, Pauza, Stasi Sanlin, MihD'ai Popoviciu, Ibiza Records, Nasiri, DJ Spinna, Rosa Pistola, S!rene, Cami Layé Okún, Christine Renee, Dar Disku, Bakayan, Benja, 30 Centruy Man, Ali, Kit Sebastian, Jacotene, Casablanca Drivers, Cari Cari, Woomb, Kids With Buns, Boebeck, Iova, Musspell, Andra Andriucă, Taking Back August, Mindthegap Trio, Cireşan, Diana Căldăraru, Gramofone, Dean Klooge, On The Block DJ Set, Abasc, Aftermath, Akos, Aldaris, Andi Moisescu, Attic, Benz, Bianca Oance, Blanilla, Blocksberg & Memphys, Bogdan Mălăele, Brody & Dr. Panda, Bully, Christian Thomson, Chirty, Cool Cats, Corvin & Buniku, Cuc, Cultatum, Deckster, Deny, Digitallove, DJ Cristache, DJ Diana Sar, DJ Hefe, DJ Mă-Ta, DJ Optik, DJ Sauce, Dodo, Du Mad, Dubase, Disko Anksyete (Corina Sucarov), DWLS, D'JHU, Edip B2B Kov, Enasescu, Enevel, Eleez, Esaunue & Xakis, Eve + Pol, Farsight, Ety, Gala, Grid, Gully, George Heerd, H2B - Helsinki 2 Bucharest, Ioana B2B Cristina, Heaven Can Wait, HipHop Takeovers, Julian M, K Line, Karak, K-Lu, Kataa, Legallz B, Les Gourmands, Kosta, Los Bastoneros, Malex, Marwan, M.O.Z.A.R, Meganisi, Missile, Miu, Miranda, Muri, Navala, Nelu, Musai, Nexus, Nyss, Oktopus, Nomad, Olaf, Paulvlj, Ouch Collective, Pixar Stellar, Raoul, Rhem, Puiu, Romansoff, Scatterbrain, Shimi, Sambo, Shurubel, Silent Discipline, Sixtee Seconds, Silence Path, Socol, Sugar, Toesup, Sub:Liminal, Totally Spice, Vlademir, Volt, Vaniirii, Wax On Friday, Zda, Zo, Ycs.

Programul complet

16 iunie - Ziua 1

În prima zi, vor urca pe Hangar Scene: Deki Alem, Iris- Cristi Miculescu, Valter & Bolo, Reel Party by BT: Krafty Kuts + Degs, Fish56Octagon.

Pe Booha Stage: K Line, Malex, Miu, Eve + Pol, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Les Gourmands.

Pe Hideout Stage: Julian M, Eleez, Volt, Sali Sanlin, Gully.

Pe Ping Pong Stage: Pixar Stellar, Socol, Abasc, Disko Anksyete (Corina Sucarov).

Pe Beach Stage: Raoul, Silent Discipline, DJ Spinna, Kosta, H2B - Helsinki 2 Bucharest.

17 iunie - Ziua 2

Din a doua zi de festival vor începe să urce artiştii şi pe Main Stage: Valeria Stoica, Inna, Justin Timberlake, Sofi Tukker.

Pe Hangar Stage: Dean Klooge, Grimus, Moonlight Breakfast, Bad Nerves, Refused, The Sisters of Mercy, Călinacho, Rava, Oscar, On The Block DJ Set.

Pe Booha Stage: Sambo, Cool Cats, Cultatum, Totally Spice, Mianda, Vlademir, Sofia Kourtesis, Âme, George Heerd.

Pe Hideout Stage: Ety, Oktopus, Nomad, Corvin & Buniku, Deer Jade, &Friends, Benja.

Pe Ping Pong Stage: Vaniirii, Muri, Enasescu, Deny, M.O.Z.A.R.

În ziua a doua, artiştii care vor urca pe Backyard Stage sunt: Jacotene, Diana Căldăraru, The Scratch.

Pe Beach Stage: Attic, Legally B, Aldaris, DJ Sauce, Romansoff, Octa Octa & Eris Drew, Christine Renee.

17 iulie va fi şi prima zi în care artiştii vor urca şi pe Stables: Ivva, Cap, Quest, Gojnea76

18 iunie - Ziua 3

În a treia zi de festival, prezenţele pe scene vor fi următoarele:

Pe Main Stage: Zdob şi Zdub, Artemas, Roisin Murphy, Queens Of The Stone Age, Netsky B2B Nghtmre.

Pe Hangar Stage: White Mahala, Om la lună, The Amazons, Leprous, Dub Pistols, Deliric x Silent Strike, Skeler, Svdden Death.

Pe Booha Stage: Scatterbrain, Sub:Liminal, Hugh Hardie B2B Azotix + PVC, Flavia D + FVC, Voltage + Inja, Los Bastoneros, Mihai Popoviciu, Jayda G, Anfisa Letyago, Sixtee Seconds.

Pe Hidout Stage: Benz, Silence Path, Akos. După ultimul artist va fi Moblak Records Takeover, cu Claraa, FNX Omar, Floyd Lavine, Nitefreak şi Moblack.

Pe Ping Pong Stage: Heaven Can Wait, DJ Diana Sar, Zda, Andi Moisescu. După ultimul artist va începe HipHop Takeovers.

Pe Backyard Stage: Mindthegap Trio, Cireşan, Kids With Buns, 30 Century Man, Kit Sebastian.

Pe Beach Stage: Cuc, Navala K-Lu, Puiu, Cami Layé Okún, Panjabi Hit Squad, Brody & Dr. Panda, Bully.

Pe Stables: Elia Nafzger, Dan Andrei, Sonja Moonear B2B Andrei Ciubuc.

19 iunie - Ziua 4

În a treia zi, artiştii care vor urca pe scenele festivalului sunt:

Pe Main Stage: Grasu XXL, Bosquito, Rudimental, Yungblud, Justice.

Pe Hangar Stage: Dimitri's Bats, Mihail, Ocs, Nlufer Yanya, Joey Valnce & Brae, Brutalismus 3000, Degs, Kings of The Rollers & Inja, Anais B2B Hoax + PVC, Unglued + Degs, Urbandawn + PVC.

Pe Booha Stage: Farsight, Zo, Nexus, Grid, Dwls B2B Memphis + Blocksberg & Degs, Emily Makis, Culture Shock, Digitalove, Du Mad, Bon Entendeur, Hot Since 82, Mahony, Edip B2B Kov.

Pe Hideout Stage: Musai, Gala, Marwan, Bakayan, Sparrow & Barbarossa, DJ Optik.

Pe Ping Pong Stage: Bogdan Mălăele, Olaf, Ycs, Christian Thomson, Meganisi, Nyss, Rosa Pistola, DJ Hefe.

Pe Backyard Stage: Boebeck, Iova, Cari Cari, Casablanca Drivers, Ali.

Pe Beach Stage: Chirty, Dubase, Bianca Oance, Sugar, Dar Disku, S!rene, Blanilla B2B Missile, Dodo.

Pe Stables: Suciu, Mihnea Rog, Paul K, Lizz, Prichindel, Bila, Priku, Margaret Dygas, Arapu.

20 iunie - Ziua 5

Ultima zi îl aduce pe Shaggy pe Main Stage. Pe lângă el, vor mai urca: Taraphonics, Noga Erez, Alex Super Beats.

Pe Hangar Stage: Taking Back August, Dora Gaitanovici, Dirty Shirt, Jahneration, Sylvie Kreusch, Neil Frances, Bicep.

Pe Booha Stage: Enevel, Nelu, Deckster, după care va intra Hosted by GQ cu Kasra, Calyx şi Simula. În continuare vor urca Ibiza Records, CC: Disco!, DJ Tennis.

Pe Hideout Stage: Shurubel, Kataa, Aftermath, Rhem, Nasiri, Maga.

Pe Ping Pong Stage: Ouch Collective, DJ Cristache, Toesup, DJ Mă-Ta, Paulvlj.

Pe Backyard Stage: Andra Andriucă, Musspell, Gramofone, Woomb, Girl Ultra, Dov’è Liana.

Pe Beach Stage: Esaunue & Xakis, Ioana B2B Cristina, D'jhu, Shimi, Karak, Romare, Shanti Celeste, Was ON Fridays.

Pe Stables: Gescu, Cally, Herodot, Kozo, Christian AB, Praslea, Charlie B2B Mihigh