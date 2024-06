Ibis Timișoara City Center a fost desemnat „Cel mai popular hotel de 3 stele din România”, la Top Hotel Awards 2024

„Premiul a fost acordat în cadrul celui mai important eveniment din industria hotelieră, a turismului și a ospitalității din România, Top Hotel Conference 2024. Distincția este o recunoaștere a excelenței în servicii și facilități hoteliere, obținută în cadrul galei Top Hotel Awards 2024, eveniment organizat în data de 28 mai 2024, la JW Marriott Hotel din București”, a anunțat Gabriel Holznagel, General Manager la Ibis Timișoara City Center, în cadrul unei conferințe de presă, marți, 4 iunie 2024.

La cel mai important eveniment din industria hotelieră, a turismului și a ospitalității din România, Top Hotel Conference 2024, Ibis Timișoara City Center a fost desemnat „Cel mai Popular Hotel de 3 Stele din România“, distincție obținută în cadrul galei Top Hotel Awards 2024, eveniment organizat în data de 28 mai 2024 la JW Marriott Hotel din București.

Acest premiu vine după ce în 2023, datorită susținerii comunității timișorene și a participării la proiectele de promovare a Timișoarei în cadrul programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023, Clubul Presei de Turism din România - FIJET a premiat la rândul său Ibis Timișoara City Center, în cadrul ceremoniei de acordare a trofeului „Mărul de Aur” către orașul Timișoara.

Premiul „Cel mai Popular Hotel de 3 Stele din România”, din cadrul Top Hotel Awards 2024 reprezintă pentru Ibis Timișoara City Center „o recunoaștere a poziției de lider în ospitalitatea timișeană și nu numai, serviciile și facilitățile de înaltă clasă oferite oaspeților noștri fiind apreciate și răsplătite prin recunoașterea și recenziile pozitive primite de-a lungul timpului și, în final, concretizate prin acest trofeu care ne onorează și ne obligă să devenim și mai buni în ceea ce știm să facem: să oferim experiențe unice”.

„Acest premiu nu ar fi fost posibil fără eforturile și experiența echipei senzaționale de profesioniști de la Ibis Timișoara City Center, fără pozitivismul și susținerea permanentă ale proprietarilor, fără expertiza de top Accor și, nu în ultimul rând, fără încrederea și loialitatea oaspeților și prietenilor Ibis Timișoara.”

Ibis Timișoara City Center, situat la o distanță de 7 minunte de mers pe jos de centrul orașului, pe bulevardul Circumvalațiunii 8-10 A, oferă 200 de camere moderne de 3 stele, izolate fonic, cu draperii care blochează lumina, băi spaţioase şi paturi extrem de confortabile.

Designul Ibis Square este flexibil, modular şi modern. Lobby-ul este un hub social, ce oferă restaurant, spaţiu de divertisment, relaxare, coworking şi întâlniri.

Această zonă a devenit deja faimoasă printre timișoreni, datorită evenimentelor artistice și culturale organizate cu diferite ocazii.

Printre evenimente viitoare și mult așteptate putem enumera câteva:

Charlie's Corner oferă un meniu bazat pe preparate grill uşoare, pentru toate gusturile și preferințele culinare, completate de o selecţie generoasă de beri artizanale, locale şi internaţionale.

Terasa exterioară încălzită dispune de 100 de locuri şi este un spaţiu sigur şi agreabil pentru o cafea dimineaţa sau o bere artizanală seara. E jale în Turcia pentru turiștii care aleg să-și petreacă vacanțele în faimoasele stațiuni de pe Bosfor. Atitudinea hotelierilor s-a schimbat mult în ultimii ani bugetul.

Ibis Timisoara City Center oferă un spaţiu generos şi flexibil dedicat evenimentelor - Music Conference Center. Dispune de sase săli individuale, care se pot transforma într-o sală mare pentru evenimente corporate cu până la 150 de participanţi sau pentru cocktailuri private.

Ibis Timișoara City Center dispune de un SPA unic în domeniul hotelier, acesta punând la dispoziția clienților două bazine de floating, jacuzzi, saună cu infraroșu și serviciu de masaj oriental.

Se acordă o importanță deosebită și protejării mediului, fiind o unitate 100% eco-friendly. Ibis Timișoara City Center este un hotel “verde”, certificat Green Key, datorită acțiunilor de sustenabilitate derulate. Printre acestea enumeram: “0 Single Use Plastic”, “Go Green Skip the Clean”, procedura de reducere a risipei alimentare, folosirea parțială a surselor de energie regenerabilă, punerea la dispoziția oaspeților a mijloacelor de mobilitate verde.

Ibis Timișoara City Center a fost inaugurat în martie 2021, investiția ridicându-se la 10 milioane de euro. De la deschidere, hotelul a fost gazda a peste 150.000 de persoane.

DESPRE GRUPUL DE FIRME BEGA

Grupul de firme BEGA este un holding din România, al cărui acționari sunt Marius și Emil Cristescu. Grupul de firme BEGA desfășoară investiții în domeniile foraj petrolier, construcții de mașini, minerale industriale, imobiliare și în industria hotelieră și de turism.

Grupul deține, printre altele, Hotel Timișoara, unul dintre hotelurile emblematice din zona de vest a țării, cu dotări și condiții de cazare de excepție și cu o capacitate de 200 de camere.

Cele 11 săli ale Hotelului Timișoara sunt disponibile pentru orice tip de eveniment și au toate serviciile necesare organizării integrate, de la transfer de la aeroport, până la catering și aranjamente. Hotelul are o echipă de consultați special instruiți pentru a se ridica la nivelul exigențelor oaspeților și găsesc soluții pentru orice problemă neprevăzută.

Alăturat hotelului, funcționează Timișoara Convention Center, un centru multifuncțional, pentru conferințe și evenimente, care poate primi până la 2000 de persoane, în două săli și o terasă exterioară, toate cu un design modern, care combină liniile curate cu texturile naturale, conceput de Sundukovy Sisters - creatoarele unor lucrări precum: Boutique Hotel Le Louis Versailles Château MGallery By Sofitel, Marriott Moscow sau Concept for DoubleTree by Hilton Brussels.

Grupul de firme BEGA deține și parcul tematic Arsenal Park din Orăștie, cu activități specifice de recreere, divertisment și sport. Arsenal Park - Adventure & Aqua Park este un complex turistic unic în România, prin conceptul integrat de facilități de cazare, varietatea de activități puse la dispoziția clienților și aqua park-ul integrat în complexul tematic.