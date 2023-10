Reacția a doi vloggeri americani când au vizitat România: ”Totul este de cea mai bună calitate. România ne-a șocat”

Doi vloggeri americani au vizitat România de curând și s-au arătat extrem de impresionați de ceea ce au văzut. La final, ei s-au declarat chiar șocați de unele experiențe și au explicat că aveau cu totul alte așteptări.

”România ne-a șocat în cele mai bune moduri cu putință”, și-au început Jenny și Jacob unul dintre ultimele clipuri filmate în țara noastră și postate pe Youtube. Iar Jacob a intrat în detalii: „Primul mod în care ne-a uimit a fost cel legat de Uber. Uberul aici este extrem de ieftin.

Ca să ajungem la gară puteam lua autobuzul sau taxiul. Am preferat Uberul, pe care l-am comandat de pe aplicație, este la același preț cu autobuzul care face 30 de minute spre deosebire de taxi, care face 8 minute. După ce am plătit puțin sub 3 dolari pe Uber, am ajuns la gară.”

Și a continuat în aceeași notă, referindu-se inclusiv la trenuri pe care le-a descris ca fiind „puțin inconfortabile”.

”Am avut experiențe foarte bune cu trenurile”

„Iar trenurile sunt alt lucru care ne-a șocat. Sunt puțin inconfortabile. Când am luat un tren din Gara de Nord din București, era aer condiționat în tren, dar nu prea făcea față. De atunci, însă, am avut experiențe foarte bune cu trenurile. Pleacă mereu la timp”, a spus americanul, observație cu care evident că mulți români nu au cum să fie de acord.

Jenny a venit cu altă observație interesantă. Ei s-a părut notabil faptul că în România sunt acceptate cardurile bancare americane.

”Unul dintre lucrurile foarte bune legate de trenurile de aici în România este că îți poți cumpăra biletele direct de pe telefon. În multe țări în care am fost nu erau acceptate cardurile americane sau nu le puteam cumpăra online din cine știe ce motive, însă în România a fost super ușor, iar asta este atât de frumos când nu trebuie să îți faci griji că trebuie să îl cumperi din gară. Poți să o faci de pe drum și este uimitor”, a spus ea, iar Jacob a completat-o, la fel de încântat: „A costat 12 dolari pentru amândoi să mergem 3 ore cu trenul.”

”Totul este de cea mai bună calitate”

Jenny a venit cu alte detalii și a spus că România I se pare o țară în care prețurile sunt decente. Și a venit și cu câteva exemple. „Și pentru că vorbim de prețuri, totul aici în România este decent de ieftin. Cafeaua costă în jur de doi dolari, din unele locuri o poți cumpăra cu 1,5 dolari.

Primim un sandviș întreg pentru trei dolari”, a explicat ea, iar Jacob a completat-o: „România este parte din Europa și te gândești că Europa este în general scumpă și așa și este. Dar în România sunt prețuri bune.”

A fost rândul lui Jenny să-l completeze și să aducă și o informație nouă pentru americanii care ar putea să urmărească vloggul lor. „Și totul este de cea mai bună calitate. Adică nu poți spune că faci rabat la calitate din cauza prețurilor. Este foarte plăcut să călătorești prin locuri în care prețurile sunt accesibile.”

”Habar nu am avut că România este atât de frumoasă”

Tot Jenny a lăudat frumusețile României. „Habar nu am avut că România este atât de frumoasă. Indiferent că este vorba despre aceste clădiri vechi, istorice, sau dacă este vorba despre peisajul rural, cu munți uriași și cu copaci, castelele, totul în România a fost atât de frumos. Sincer, nu mă așteptam la asta. Cred că nu am căutat suficient de multe lucruri despre România înainte de a ajunge aici. Știam de Alpii Transilvaniei, dar m-au uluit complet și m-a șocat total.”