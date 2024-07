Traseul spectaculos din România care a intrat în top „cele mai grozave locuri din lume de vizitat în 2024” realizat de revista TIME

Imagine cu traseul Via Transilvanica. Sursa foto: Facebook/ Via Transilvanica

„De când am auzit de Via Transilvanica, am căutat o șansă să ies să fac drumeții acolo. Acum Time a inclus-o printre cele mai grozave locuri din lume de vizitat în 2024! Aștept cu nerăbdare să o descoperi”, a transmis Ambasadoarea SUA în România, Kathleen Kavalec, pe rețeaua socială X.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Călătorii activi curioși să descopere pădurile virgine ale României și ecoturismul său lent ar trebui să își îndrepte privirea către noua Via Transilvanica pe distanțe lungi, un traseu care traversează țara în diagonală de la Mănăstirea Putna din Bucovina până la Drobeta-Turnu Severin, pe malul Dunării, relatează Times.

Inaugurată în octombrie 2022, această cale de 882 de mile (1400 de km) pentru drumeții, ciclism și echitație a fost fondată de ONG-ul românesc Tasuleasa Social pentru a revitaliza peste 400 de comunități seculare marginalizate de depopulare și constrângeri economice.

Supranumit „drumul care unește” pentru concentrarea sa asupra comunității, proiectul aduce călătorii prin sate tradiționale care trăiesc de pe urma pământului, primind turiști cu rucsacul în spate care se bucură de farmecul sălbatic al Transilvaniei.

Vizitatorii pot rezerva o cameră la un hotel sau la un han sau pot căuta cazare în casele și în casele parohiale ale localnicilor, unde se servesc mâncăruri gătite acasă, cu produse din gospodărie.

Pe Via Transilvanica se poate vedea una dintre cele mai mari expoziții de sculptură în aer liber din lume

Ghidurile detaliate ale călătorilor și motocicliștilor detaliază opțiunile de cazare pentru fiecare traseu.

Pe fiecare kilometru al traseului sunt marcate pietre unice de andezit sculptate de artiști, aceasta fiind una dintre cele mai mari expoziții de sculptură în aer liber din lume.

Unele borne se găsesc lângă situri notabile precum Cetatea Alba Carolina sau sate săsești de basm precum Biertan, unde abundă pensiunile tradiționale.

Via Transilvanica, care se întinde pe șapte regiuni istorice diverse din punct de vedere etnic din 10 județe, pentru a nu mai menționa 12 situri din patrimoniul mondial UNESCO, a fost salutată de Europa Nostra pentru rolul său inovator în dezvoltarea locală durabilă, primind chiar două premii europene pentru patrimoniu: unul pentru implicarea cetățenilor și sensibilizare și celălalt pentru alegerea publicului.