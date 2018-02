VALENTINE'S DAY. Idei de mesaje, sms-uri și poezii pentru persoana iubită

VALENTINE'S DAY. Mai este foarte putin pana la Ziua Indragostitilor. Daca sunteti in pana de idei, iata mai jos cateva mesaje romantice pe care le puteti trimite persoanei iubite.

O sarutare

Dragobetele vesteste

Primavara ca soseste,

Si-un prieten TE IUBESTE!

Si-ti trimit din departare

Un gand bun, si-o sarutare!



Mi-e dor de tine

Mi-e dor de tine in fiecare secunda din viata mea!

Iti spun asta si de Dragobete si ti-as spune in fiecare clipa, care ma doare cind nu sunt linga tine!!!

Ziua iubirii noastre

Daca de Sfantul Valentin unii sarbatoresc ziua indragostitilor, de Dragobete noi vom sarbatori ziua iubirii noastre. Te pup dulce.

Provocare

Soarele mai tare straluceste

iarba sub zapada inverzeste

floarea-n mare graba infloreste

EL sau EA mai tare te iubeste

ghici ce e?



Infinita iubire divina

Nu trebuie sa exista o zi anume, desemnata de noi, oamenii, pentru a-ti declara iubirea.

Aceasta stare DIVINA trebuie sa ne insoteasca in toate clipele vietii noastre, fata de tot si de toate, cele create de Dumnezeu.

Multumesc TATALUI CERESC ca ne-dat tuturor oamenilor de pe planeta Pamant aceasta stare, numita IUBIRE.

IUBESC SI SUNT IUBITA!



O iubire reusita

Te iubesc, si stiu ca sti asta si o sa- ti demonstrez in continuare ca putem fi fericiti , si putem sa ne inteegem bine atata timp cat amandoi lasam de la noi si ne intelegem unul pe celalat, eu ce stiu e ca te iubesc si ca nu mai vreau sa te pierd. HAPPY VALENTINE’S DAY!!!

Prietenul adevarat!

Prietenul adevarat, este acela ce-ti intinde mina, nu pentru o zi ci pentru todeauna, cu prietenie…



Te iubesc!

O scoica de aur e inima Ta, iar perla iubirii se afla in ea, dar scoicile se spag de stancile reci, iar perla iubirii ramane pe veci!



eu, tu = noi

Ca o dovada a dragostei noastre, Ziua Indragostitilor va fi cea mai frumoasa zi de cand suntem impreuna, va fi o floare pentru iubirea noastra pura.

O poezie…

Ai parut ca un curcubeu, mi-ai luminat cele mai intunecate si nepatrunse ganduri… am stiut atunci ca trebuie sa vin la tine… de atunci suntem un univers, fiecare stea e a noastra, fiecare rasarit e prntru noi iar apusul e doar o chestiune de timp… te-am asteptat cum asteapta desertul ploaia esti ceea ce ursitoarele mi-au prezis dar nu mi-au spus unde sa caut… erai langa mine, dar ce mult mi-a luat sa te gasesc… sa-ti spun cat te iubesc… e poezie prefer doar sa-ti arat… dragul meu.



Happy Valentine’s Day

Happy Valentine’s Day si… iti multumesc ca existi, ca esti langa sufletul si pe placul sufletului meu, ca esti vesel si optimist, ca ma faci sa rad, sa visez… din nou… sa fiu fericita… Te iubesc!



Viata inainte de tine

Stau sa ma gandesc cum a fost viata mea intainte sa te cunosc si nu reusesc sa-mi amintesc mai nimic. Parca toate lucruile importante in viata mea au aparut o data cu tine, parca m-am nascut a doua oara de cand sunt indragostit de tine si parca viata este mai frumoasa. Timpul cand sunt cu tine parca zboara si nu-mi dau seama unde se duc orele si ziele in compania ta.

Inima mea nu ti-o mai pot da pentru ca deja ti-am dat-o de multa vreme.



… pentru tine iubito…

Am comis o crima frumoasa, iubito: am indraznit sa sfidez ratiunea si sa ma las prada unei feerii numita IUBIRE. Si te iubesc asa cum o pasare iubeste zborul si libertatea, asa cum albina iubeste floarea; tu esti infinitul meu magic. Esti religia mea de abur si intuneric si in fiecare noapte ma cobor in sanctuarul viselor, unde-ti cladesc latare de marmura, impodobite cu petale de trandafiri pe care valseaza picaturi de roua, izvorand din doi ochi superbi. Esti refugiul meu. In bratele tale am descoperit o lume noua, am gasit o alta definitie a fericirii, am invatat sa respir un alt aer, sa zambesc sub un alt cer.



Zi de zi iti multumesc pentru ca esti Tu si imi aduci zambetul pe buze!

Te ador!



Te iubesc la nebunie!!!



Iubitul meu frumos pe zi ce trece te iubesc tot mai mult… as vrea sa ramai langa mine mereu si iubirea ta sa fie la fel de mare ca niciodata sa nu ti simt lipsa… te ador!!!!!!!!!!



Te ador!

Subsemnata, eu adica, declar ca din accidentul de ciocnire pe care l-am avut cand te-am cunoscut m-am ales cu inima franta si am ramas privind in gol cu ochii cazuti in gura. Ca urmare a acestui accident m-am indragostit total si iremediabil de tine. Te iubesc!

Tu esti ingerasul meu pazitor



Fiecare noapte devenea tot mai infricosatoare, lupi care urlau la luna, bufnitele care ma priveau cu ura si inca un lucru nu stiu ce era tot timpul ma privea. Dar de cand ai aparut tu iubirea vieti mele totul s-a schimbat. Dar inca nu mi-am dat seama ce era acea fiinta care ma privea, cred ca erai tu iubirea vieti mele de cand ai aparut tu m-ai vegheat si m-ai aparat in toate acele nopti. Tot timpul ai fost departe dar totusi atat de aproape. Vreau sa stii ca inima mea iti apartine pentru totdeauna. Te iubesc …tu esti ingerasul meu pazitor!

Sa zburam

Vin sa zburam, s-atingem cerul sa prindem ingerii in nori, cand se-ntalnesc si se iubesc…

As vrea sa zbor, nu zbori cu mine?



Sa legam pamantul de-adevar

Sa strig lumii-n asteptare, ca inima-mi canta de dor…

As vrea sa zbor… nu vii cu mine?

sa trecem peste limite, sa traversam prin mii de stele

sa renuntam la orice-avere….

eu vreau sa zbor… Tu zbori cu mine???



Ceva dulce…

Ti-am zis vreodata de ce te iubesc eu pe tine? Te iubesc pentru ca langa tine sunt mereu eu insami, pentru ca ma faci sa ma simt cum nu m-am mai simtit niciodata, pentru ca dragostea ta imi spune ca tot ce e mai bun de acum se va intampla, pentru ca mi-ai aratat ce inseamna dragostea adevarata… si cred ca te mai iubesc pentru ca esti pur si simplu irezistibil! :)

Insuficient

Daca iti spun ca te iubesc, nu ar fi indeajuns daca nu ti-as spune ca te iubesc pentru totdeauna!



O stea si o inima in dar

Intr-o noapte de siguratate, priveam la steaua pe care, de mica am ales-o ca fiind a mea, deodata am vazut-o cum se prabusea, pierzandu-si lumina in drumul spre pamant. A cazut langa mine si atunci am stiut ca isi traia ultimile clipe. M-am apropiat de ea si pritre lacrimi am implorat-o sa nu moara, ca nu mai are cine sa imi aline singuratatea. Mi-a spus: “O alta stea va trai alaturi de tine. Sfarsitul meu inseamna un inceput pentru tine”. Si s-a stins. A doua zi i-am inteles cuvintele caci te-am intalnit pe tine si de atunci imi luminezi fiecare pas, devenind steaua ce mi-a fost prezisa. Te iubesc!



14 februarie

Stii ca nimic nu e atat de important pentru mine cum e iubirea ta… totusi n-ar fi rau ca din cand in cand sa incerci sa-mi oferi si altceva… putina libertate, spre exemplu ar fi un cadou minunat.



Formam un univers

Ai parut ca un curcubeu, mi-ai luminat cele mai intunecate si nepatrunse ganduri… am stiut atunci ca trebuie sa vin la tine… de atunci suntem un univers, fiecare stea e a noastra, fiecare rasarit e prntru noi iar apusul e doar o chestiune de timp… te-am asteptat cum asteapta desertul ploaia esti ceea ce ursitoarele mi-au prezis dar nu mi-au spus unde sa caut… erai langa mine, dar ce mult mi-a luat sa te gasesc… sa-ti spun cat te iubesc… e poezie prefer doar sa-ti arat… dragul meu.



Valentine’s day

Stau si ma gandesc cum sa ajung mai aproape de inima ta… si nu reusesc sa imi dau seama… ce lipseste… ca noi sa fim impreuna pentru eternitate… poate ca asa ne e scris, sa fim departe… unul de altul… si sa iubim prin suferinta… Am nevoie de tine… Vreau ca in fiecare seara sa adorm cu tine… si a doua zi, dimineata sa fii tu cea langa care sa ma trezesc… Vreau ca tu sa reprezinti visele mele, vreau ca tu sa fi motivul pentru care sa traiesc, vreau ca tu sa fii TOTUL

TE IUBESC

De o vreme incoace, soarele straluceste mult mai puternic pentru mine. Simt cum razele lui calde ma invaluie intr-o dulce leganare si cum intreaga mea fiinta se cutremura de fericire. Acest soare cald esti tu iubirea mea. Esti asemeni unui astru, fara asemanare, stralucind mereu in mintea mea in inima si sufletul meu. Pentru iubirea mea cea mare si persoana pe care nu o voi uita niciodata.

TE IUBESC!



Faci parte din mine

Te iubesc cu rasuflarea, zambetele, cu lacrimile intregii mele vieti! Prezenta ta strabate intreaga casa. Chiar si atunci cand esti departe ma pomenesc ca iti aud glasul. Deschid fiecare usa, aproape asteptandu-ma sa te gasesc acolo – ma intorc sa-ti raspund, si simt cum inima mea moare pentru o clipa in acea tacere. Te port in minte si in suflet. Te simt in aerul pe care il respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna.

Te iubesc.



De ce te iubesc

Dragul meu,

De Sfantul Valentin as fi vrut sa-ti spun de ce te iubesc, dar ceea ce simt pentru tine nu poate fi descris in cuvinte. Cuvintele par ca nu surprind toate subtilitatile si nuantele sentimentelor mele. Poate ca te iubesc pentru felul tau de a fi, atat de deschis si de zambitoar incat e imposibil ca cineva sa nu iubeasca. Poate te iubesc pentru natura ta misterioasa si secreta pe care mi-o arati doar mie, sau poate pentru ca esti cateodata timid si pari atat de neajutorat incat as vrea sa-mi petrec viata protejandu-te. Poate ca te iubesc pentru toate astea sau sunt alte lucruri de care nu-mi dau seama, dar stiu ca pur si simplu te iubesc.

Cu multa dragoste de Ziua indragostitilor.

The day of love

Valentine’s Day is a day of love

Where love is as bright as the sun

We share kisses, and even a hug

With people we call our loved ones

Unrequited love is oh! so harsh

When the one you love doesn’t love you

You feel you’re left standing in the dark

Wishing this reality were untrue

Well that’s why Valentine’s Day is so great

It encourages you to show you care

It makes you just wanna say

I love you and will always be there

I once loved someone in this way

And I was encouraged on Valentine’s

I went up to him, just to say

I would like you to be mine



Marturisire

Astazi de ziua indragostitilor marturisesc. Dragostea incepe cu un zambet, continua cu un sarut si se termina cu o lacrima.



Ochi caprui

Ai mei ochi caprui ii asteapta pe-ai tai, sa se topeasca, sa se imbine, sa fie unul, o pereche, si-apoi sa fim noi doi, doar amandoi, sa ne iubim, sa ne iubim intruna, sa hoinarim, sa hoinarim, dar impreuna!



My only wish…

“And when I shall die, take him, and cut him out into little stars and he will make the face of heaven so fine, that all the world will be in love with night and pay no worship to the garish sun.”

Pentru iubirea mea

Nu stiu ce-i noaptea sau ziua, nu stiu ce-i lumea fara chipul tau chiar daca sunt atatea pe lume, nu stiu cine sunt eu sau ce legatura mai am cu lumea daca tu nu ai fi langa mine, nu stiu cine poate sa imi spuna te iubesc sau sa ma alinte ca tine, caci tot ce vad in jur e tristete si nepasare, atunci cand apari tu senin sunt eu si viu si plin de a te iubi, pe tine, cea mai iubita pamanteanca…



In prag de seara

In prag de seara, cand luna stralucind apare,

In zori de zi, cand soarele rasare,

In fiece minut, iubite imi cant,

Iubirea ce ti-o port in gand

In gand, in suflet, cu tot trupul

ametit de a ta suflare

Te iubesc si caut sa iti spun ca dragostea, iubite, n-are asemanare.

Gasesc in vise

Gasesc in vise ganduri aruncate pe aripa luminii ce absoarbe si ultimul strop de iubire inflacarata. Dorinta se apropie de valuri spulberate ce doresc priviri sclipitoare aflate pe randuri de trairi adanci, simtite in culori uitate pe peluza argintie a vietii. E greu fara tine, e greu fara parfumul tau hoinar insa nu mi-ar ajunge un infinit sa-ti spun ce mult eu te-am iubit.



Iubirea cea mult cautata

A iubi inseamna ceva foarte frumos, care-ti da puteri nesabuite. Tot ce spun se transforma in cuvinte de iubire. Cand esti langa mine totul se transforma intr-o poveste de dragoste