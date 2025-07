La 80 de ani, Michael Douglas a anunțat că se retrage din activitate ca să se dedice soției

Actorul Michael Douglas în vârstă de 80 de ani a anunţat că se retrage din activitate şi că vrea să se dedice soției sale, Catherine Zeta-Jones. Sursa foto: Getty Images

Invitat al Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary din Republica Cehă, actorul Michael Douglas în vârstă de 80 de ani a dezvăluit că se retrage din activitatea artistică şi că vrea să se dedice soției sale, Catherine Zeta-Jones.

După 60 de ani de carieră, după ce a străbătut șase decenii de istorie a cinematografiei, dând viață celor mai diverse personaje și care, datorită interpretării sale magistrale, au intrat apoi în memoria colectivă, legendarul actor a decis să se dedice căsniciei sale.

"Nu am mai lucrat din 2022 intenționat, pentru că am înțeles că trebuie să mă opresc", a dezvăluit actorul în vârstă de 80 de ani în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary, din Republica Cehă, unde a fost invitat să prezinte o versiune restaurată a filmului "Zbor deasupra unui cuib de cuci", relatează Corriere della Sera.

Actorul a mai adăugat: "Am muncit din greu timp de aproape 60 de ani și nu vreau să fiu unul dintre cei care mor pe platourile de filmare. Nu am niciun plan real de a mă întoarce", a continuat legendarul actor , recunoscând însă că și-ar putea revizui decizia dacă i s-ar oferi un scenariu "cu adevărat extraordinar", în fața căruia ar fi greu să-l refuze.

"Am un mic film independent pentru care încerc să obțin un scenariu bun", a spus Douglas, a cărui ultima dată în fața camerei a fost pentru filmul "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", adăugând că de acum înainte "în spiritul menținerii unei căsnicii fericite", singurul rol pe care îl va juca va fi cel de "soț" al soției sale, Catherine Zeta-Jones, cu care este împreună de peste douăzeci de ani. Reflectând asupra calității cinematografiei din trecut, actorul a amintit nivelul excepțional al filmelor care au concurat la premiile Oscar din 1976, care, pe lângă "Zbor deasupra unui cuib de cuci", au inclus și "Dog Day Afternoon", "Jaws", "Barry Lyndon" și "Nashville".

"Am mai avut parte de așa ceva în ultimii 20 de ani?", a comentat cu o urmă de sarcasm vedeta din "Atracție fatală" și "Basic instinct", care, în timpul discursului său, a vorbit și despre lupta sa cu cancerul la gât: "Cancerul în stadiul IV nu e o vacanță, dar nu există multe alternative, nu? Am urmat protocolul, care a inclus chimioterapie și radioterapie, și am avut noroc". În final, nu și-a ascuns îngrijorarea şi cu privire la situația politică din Statele Unite sub Donald Trump: "Politica pare acum să fie pentru profit. Banii au intrat în democrație ca un centru de profit și acum oamenii intră în politică pentru a face bani".