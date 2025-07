Beach, Please! 2025. Bilete, lineup, program. A$AP Rocky, printre cei mai aşteptaţi artişti

A$AP Rocky va urca pe scenă în a treia zi de festival. Foto: Getty Images

A$AP Rocky, 21 Savage, 6ix9ine și Lil Baby sunt printre cele mai importante nume care vor urca pe scena festivalului de hip hop și trap din Costineşti, "Beach, Please!", aflat la a patra ediţie, potrivit site-ului oficial. Anul acesta, festivalul are cinci zile, prima fiind "Ziua Zero - For the Real Ones".



Festivalul Beach, Please! are loc între 9 şi 13 iulie la Costineşti

Anul acesta, festivalul are loc între 9 şi 13 iulie, la Costineşti. Beach, Please! este unul din cele mai așteptate festivaluri ale verii, alături de Neversea Kapital 2025, UNTOLD 2025, Electric Castle 2025 și Summer Well 2025.

Varsta minimă pentru a participa la Beach, Please! 2025 este de 14 ani. Minorii trebuie să fie obligatoriu însoţiţi de un parinte sau tutore legal. Parintele/tutorele legal trebuie să aibă, de asemenea, bilet valabil pentru a intra în festival.

În cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, trebuie prezentată, la intrarea în festival, o declarație pe proprie răspundere semnată de părinte/reprezentant legal.

Bilete şi preţuri

Pentru Beach, Please! 2025 sunt disponibile bilete pentru toate zilele de festival, precum și bilete pentru o singură zi. Toate biletele sunt nominale și nu pot fi transferate. Organizatorii precizează că dacă posesorul biletului nu mai poate ajunge la festival, biletul devine nul, iar numele înscris pe el nu poate fi schimbat. De asemenea, biletele nu se returnează.

Brăţările sunt, de asemenea, nominale și netransferabile. Acestea sunt personalizate şi este asociată fiecărei persoane în parte. Accesul la festival nu se paote face cu brăţara altei persoane Preţurile pentru toată perioada festivalului sunt următoarele:

General Access - 1.099 lei

General Access Plus - 1.149 lei

Golden Circle Access - 1.499 lei

VIP - 1.499 lei (SOLD OUT)

Ultra VIP + Golden CIrcle - 1.999 lei (SOLD OUT)

Artist Village + Golden Circle - 2.499 lei

Elite Ticket - 3.999 (SOLD OUT)

Elite Private Lounge - 100.000 lei (Pentru acest tip de bilet, trebuie contactată echipa festivalului)

Preţurile pentru o singură zi de festival sunt următoarele:

General Access Ziua 1 (10 iulie) - 449 lei

General Access Ziua 2 (11 iulie) - 499 lei

General Access Ziua 3 (12 iulie) - 599 lei

General Access Ziua 4 (13 iulie) - 499 lei

General Access Plus Ziua 1 (10 iulie) - 549 lei

General Access Plus Ziua 2 (11 iulie) - 599 lei

General Access Plus Ziua 3 (12 iulie) - 699 lei

General Access Plus Ziua 4 (13 iulie) - 599 lei

Golden Circle Access Ziua 1 (10 iulie) - 699 lei

Golden Circle Access Ziua 2 (11 iulie) - 749 lei

Golden Circle Access Ziua 3 (12 iulie) - 849 lei

Golden Circle Access Ziua 4 (13 iulie) - 749 lei

Ultra VIP + Golden Circle Ziua 1 (10 iulie) - 949 lei

Ultra VIP + Golden Circle Ziua 2 (11 iulie) - 999 lei (SOLD OUT)

Ultra VIP + Golden Circle Ziua 3 (12 iulie) - 1.099 lei (SOLD OUT)

Ultra VIP + Golden Circle Ziua 4 (13 iulie) - 999 lei





Lineup Beach, Please! 2025

"Headliner" (N.r. -Capul de afiș) este A$AP Rocky. Rapper-ul, producătorul și fashion icon-ul american este cunoscut pentru stilul său muzical inovator și influența în cultura urbană.

Pe lângă el, la Beach, Please! vor mai veni artişti de renume precum 21 Savage, Ken Carson, Young Thus, Yeat, Lil Baby, Nle Choppa, 6ix9ine, Denzel Curry, Lazer Dim 700, Ferg, Swae Lee, Lil Pump, Lil Tjay şi mulţi alţii

Programul pe zile

Miercuri, 9 iulie – Day 0 (For the Real Ones)

Artiştii care vor urca pe scenă în "ziua zero" a festivalului sunt: DJ Cash (Young Thug’s DJ), DJ Spinall, Jay Sremm (Swae Lee’s DJ), Adelinnn, Adrian Șaguna, Andrew Maze, Andrei Arbia, Azteca, Cezar Gună, Codin, DJ Demba, El Nino, Erika Isac, Fere, Gojira, Guess Who, Hvnds, Ian, Lu-K Beats, Marko Glass, Rava, Sebastiaan, Tussin şi Vlad Flueraru.

De asemenea, va avea loc şi o surpriză aniversară pe 9 iulie.

Joi, 10 iulie – Day 1

În prima zi de festival, vor urca pe scenă: Young Thug, Yeat, Swae Lee, Lancey Foux, Lazer Dim 700, Twxn, Killa Fonic, Adi, Andala, Andrew Barabancea, Arkanian, Baasha, Blind Bat, Calinacho, Cezar Gună, Codin, Deeix, DJ Demba, DJ Dulka, DJ Vndrei, Ghosty Punk, Grdan, Hvnds, IDK, Ian, Lil Cagula, Rava, Rxa, Sebastiaan, Spania ’99, Speak, Supernova, Tussin şi YNY Sebi.

Vineri, 11 iulie – Day 2

În a doua zi de festival, pe scenă vor urca: 21 Savage, Lil Tjay, Rick Ross, 6ix9ine, Cash Cobain, Destroy Lonely, Alduts Sherdley, Alina Eremia, Amuly, Andrew Dum, Andrew Maze, Azteca, Berechet, Blanco, Brokn, DJ Dzeeko, DJ NASA, Dizo, Ekhoe, Erika Isac, Ghosty Punk, Ian, Kara Bela B2B Dnb, La Familia, Leno, Manuel Riva, MGK666, Oscar, Paraziții, Petre Ștefan, Power Puff, Puya, Rafoo, Robi, Rava, Rava, Șatra B.E.N.Z., Shift, Tiago, TXNI, Vlad Flueraru şi YNY Sebi.

Pe 11 iulie va avea loc, de asemenea, încă o surpriză aniversară.

Sâmbătă, 12 iulie – Day 3

A treia zi este cea mai aşteptată de petrecăreţi, fiind ziua în care A$AP Rocky, Headliner-ul, va urca pe scenă. Pe lângă el, vor mai urca: Lil Baby, Lil Tecca, Nav, NLE Choppa, Lil Pump, Albert NBN, Aliwh0, Alex Velea, Antonia, Azor, Bad & Boujee, Bad G & Candyboii, Camuel Sori, Chrissy, Constratti, DJ Andi, DJ Grigo, DJ N’Amour, Du Mad, Fere, Gojira, Guess Who, IDK, Ian, Ian & Verty, Karla, Marko Glass & Bvcovia, MGK666, Milian, MGL, Oscar, Oscar T, Petre Ștefan, Raul WS, Speak, Tania Nava, Tomi Marfa, Șapte Șimți, Simi, şi dup-ul Ștefan Costea & George Pitariu.

Duminică, 13 iulie – Day 4

În ultima zi, pe scenă vor urca: Ken Carson, Ferg, Denzel Curry, Key Glock, Nettspend, Osamaszn, Inna, Alex Velea x Smiley x Connect-R

De asemenea, Andre Rizo, Antonia, ARBS, DJ Azteca, Bitză, Bruja, Deliric, DJ NASA, DOC, El Nino, Gojira, Guess Who, Ian, Ian & Verty, Karla, Marko Glass & Bvcovia, MGK666, MGL, Oscar, Petre Ștefan, Raul WS, Rava, Spania ’99, Tania Nava, Tomi Marfa, Vlad Dobrescu şi Vlad Flueraru vor avea special performance-uri.