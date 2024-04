Experiență unică în Sahara algeriană

Algeria este o destinație nouă pentru români, perfectă pentru vacanțe în orice perioadă a anului.

Sursa foto: Rodica Pavel

O vacanță în Algeria este ideală pentru cei care iubesc mai ales căldura și întinderile de nisip ale Deșertului Sahara, unde pot experimenta chiar viața nomadă din această zonă a lumii.

În programele pentru turiști sunt introduse interacțiuni cu triburile nomade care trăiesc și astăzi la fel ca strămoșii lor de acum câteva mii de ani. Agențiile de turism le pot oferi doritorilor o astfel de experiență inedită, într-o excursie de o zi pentru a explora viața și cultura tradițională dintre dunele de nisip.

„Este incredibil fenomenul acesta al triburilor nomade care traversează Sahara algeriană. Le-am întâlnit într-o zonă pitorească, în partea de est a Algeriei, la mică distanță de granița cu Libia, într-o zonă rezervată turiștilor, pentru vizitare. Veneam dintr-un parc național și ne-am așezat lângă triburile nomade, unde am admirat și am cumpărat produsele lor tradiționale. În apropierea locului în care ei dorm, există și un loc unde își pregătesc mâncarea și unul în care își țin animalele. Am simțit din plin ce înseamnă viața în deșert, în fascinanta Algerie”, spune Rodica Pavel, ghid de turism și însoțitor al grupurilor de români care vizitează Algeria.

Vizitatorii au ocazia să călătorească prin deșert și să se bucure de frumusețile oazelor cu ape limpezi și palmieri. Peisajele pe care le oferă Sahara sunt unice. Bineînțeles că una dintre componentele principale ale unei vacanțe în Algeria este și petrecerea timpului la malul mării, la plajă sau în apă, unde ospitalitatea e comparabilă cu cea din Tunisia sau chiar de pe rivierele europene. Cel mai cunoscut oraș este Alger, capitala țării și important port la Marea Mediterană.

Algerul a fost, de-a lungul istoriei, colonizat de fenicieni, guvernat de romani, distrus de vandali, renăscut sub dinastie berberă, apoi ocupat de spanioli și dominat de Imperiul Otoman. Mai târziu a fost cucerit din nou, distrus și apoi reconstruit parțial de francezi. Algerul și-a cucerit independența în anul 1962, iar astăzi trăiesc aici aproape 4 milioane oameni, fiind una dintre marile metropole aricane.

Una dintre cele mai vizitate zone de la malul mării este și Oran, supranumit „Radiosul”, acesta fiind al doilea oraș ca mărime al Algeriei și unul dintre cele mai importante din Maghreb, port la Marea Mediterană și reședința provinciei Oran. Este un oraș cosmopolit și grandios, plin de viață și de urme ale istoriei milenare, unde se poate observa, în mare măsură, influența ocupației spaniole și a celei franceze, absorbite astăzi în amalgamul cultural specific țărilor magrebiene.

Cei care doresc să călătorească în Algeria pot alege una dintre ofertele agențiilor de turism, iar pentru a avea o experiență cât mai complexă, se recomandă circuitele turistice de 9-10 zile, cu mai multe excursii opționale, cu ghid local și însoțitor de grup, pentru a nu pierde niciun detaliu important din timpul călătoriilor.