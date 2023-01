Vinul din Bulgaria, o tradiţie de peste o mie de ani. Principalele regiuni viticole şi cele mai bune vinuri bulgăreşti

Producția de vin are o tradiție de peste o mie de ani în Bulgaria. Vechii traci, care au populat pământul în vremuri străvechi, se închinau zeilor Zagreus și Dionysius și foloseau vinul în timpul ritualurilor lor religioase.

Sursa foto: Unsplash.com

În prezent, Bulgaria este un important producător de vinuri de calitate, dintre care unele sunt produse din soiuri unice de viță de vie, impresionând cunoscătorii de vinuri din întreaga lume.

Vinul este o parte integrantă a istoriei Bulgariei. De asemenea, este o parte foarte mare a culturii, obiceiurilor și spiritului bulgăresc. Pământurile bulgare sunt înrădăcinate în civilizații antice care au lăsat o amprentă aparte asupra Bulgariei moderne. Vechii traci foloseau vinul ca o parte importantă a ritualurilor lor religioase și ca mijloc de comunicare cu zeii lor.

Dovada în acest sens poate fi găsită în numeroasele sanctuare descoperite în toată țara, care aduc în minte ritualurile antice și cultul zeului vinului, Zagreus. Bulgaria găzduiește unele dintre cele mai importante descoperiri arheologice, inclusiv obiecte tracice din aur și argint. Utilizarea băuturii orfice în ritualurile religioase este asociată cu tradițiile în viticultură și vinificație.

Soiuri locale unice de struguri

Gamza este un soi local de vin roșu, care este larg răspândit în nord-vestul Bulgariei – Suhindol, Vidin și Pleven. Strugurii acestui soi se maturizează târziu și produc un vin roșu. Acesta are o culoare clară și strălucitoare de zmeură și o aromă fructată, predominant de zmeură. Vinurile Gamza sunt de obicei consumate tinere. Soiul este cultivat în Ungaria, România și Macedonia. Celălalt nume cel mai comun al soiului este Kadarka. Vinurile Gamza de cea mai bună calitate pot fi degustate în cramele din regiunea Vidin (Bregovo), Pleven, Suhindol, Pavlikeni, printre altele.

Dimyat este un vin din struguri alb bulgar tipic din regiunea Mării Negre. Acest tip de strugure este folosit pentru producerea de vinuri seci albe și aromate și distilate (rakia, țuică etc.). Aroma sa este blândă, cu o prospețime plăcută. Crește cel mai bine în regiunea Varna, dar este cultivat și în alte părți ale țării. Îl puteți degusta în cramele din regiunea Varna, Shumen, Burgas, Pomorie printre altele.

Mavrud este un soi local foarte vechi, cultivat în principal la poalele Munților Rodope – Asenovgrad, Pazardzhik și Plovdiv. Vinul produs din Mavrud este violet rubin saturat și are o aromă excelentă. Are o textură pronunțată bogată și o aromă delicioasă, cu note puternice de fructe de pădure sălbatice coapte și condimente. Mai multe crame din regiunea Asenovgrad, Pazardzhik și Plovdiv oferă degustare de Mavrud de o calitate excelentă.

Pamid este unul dintre cele mai vechi soiuri cultivate în Bulgaria. Se găsește pe scară largă în întreaga Peninsula Balcanică sub diferite denumiri. Este potrivit pentru producția de vin și consumul proaspăt. Vinul produs din Pamid are o culoare roșie deschisă. Aromele sale sunt proaspete, cu note fructate. Este adesea folosit în amestecuri. Pamid poate fi degustat la cramele din regiunea Pazardzhik, Pamidovo și Plovdiv.

Rubin este un soi local creat prin fertilizare încrucișată din două soiuri – Nebbiolo și Syra. Vinurile sale au o culoare profundă. Aroma sa este intensa, fructata, cu predominanta de mure coapte. În contact cu stejarul dezvoltă o notă de dulceață de fructe. Vinurile Rubin pot fi degustate la cramele din regiunea Plovdiv și Septemvri. Vinul rosu din acel soi are un bun potential de invechire atat in sticle cat si in butoaie de stejar.

Shiroka Melnishka este un soi roșu local care crește numai în regiunile Melnik, Petrich și Sandanski, deoarece este vulnerabil la temperaturi scăzute. Culoarea vinului este medie profundă. Vinul produs din acest soi de struguri este de o calitate excelenta, cu arome de cirese coapte si ierburi. Aroma vinului tânăr este proaspătă, cu taninuri pronunțate. Odată cu maturitatea, gustul său devine mai uşor, dar își păstrează finalul picant. Aroma unică a vinului din soiul de struguri Shiroka Melnishka poate fi experimentată în cramele din regiunea Sandanski și Melnik.

Cherven Misket este un soi bulgar vechi, cultivat mai ales în regiunea subbalcanică. Este soiul de struguri bulgar care este cel mai rezistent la frig. Vinul făcut din el are o nuanță roz interesantă. Are o aromă de trandafir, gutui și miere. Vinurile albe de la Cherven Misket pot fi degustate în cramele din regiunea Karlovo, Banya, Straldzha și Sungurlare. Cu excepția vinurilor albe seci, soiul este foarte potrivit pentru vinurile de desert demiseci și dulci și pentru producerea de distilate (rakia, țuică etc.) cu un potențial imens de cultivare și învechire. Ca distilat, dă rezultate bune la învechire în butoaie de stejar, salcâm și cireș.

Aproape toate cramele din țară oferă degustare de vinuri și au zone special amenajate în acest scop. Se pot organiza atât evenimente de grup, cât și evenimente private.

Regiunea Pleven, Parcul Kaylaka, găzduiește singurul Muzeu al Vinului din țară. Acolo se poate afla despre istoria vinificației bulgare și despre subtilitățile degustării de vinuri. La muzeu pot fi degustate multe vinuri diferite. Muzeul găzduiește aproximativ 7.000 de exponate - vinuri vechi și vase de depozitare a vinului și vinificație. Cel mai vechi vin din muzeu a fost produs acum aproape 100 de ani.

Bucătăria bulgărească

Bucătăria tradițională bulgară este bogată în condimente, cu gust specific și unic. Majoritatea mâncărurilor bulgărești sunt ușor de preparat – dacă urmați o rețetă tradițională pentru a pregăti o masă bulgărească autentică, veți simți spiritul bulgaresc și atmosfera confortabilă.

Condimentele, fructele și legumele folosite sunt organice. Doar în Bulgaria se poate experimenta gustul celebrului iaurt bulgar , precum și delicatețea preparată cu acesta. Bulgaria produce brânză albă cu aromă bogată și miere de plante cu gust bogat.

Bucătăria bulgară este colorată și diversă. Are rădăcinile în tradiții și practici vechi de secole. În unele locuri rețetele au fost transmise din generație în generație și au rămas neschimbate de sute de ani. Caracteristica bucătăriei bulgare este tratamentul termic simultan al majorității produselor. Rețetele includ un număr mare de legume și mirodenii, printre care se numără usturoiul, piperul negru, cimbru, menta, foile de dafin și boia de ardei. Unele feluri de mâncare sunt pregătite pentru anumite sărbători bulgare – Ajunul Crăciunului, Paștele, Ziua Sfântului Gheorghe și Ziua Sfântului Nicolae.

Cele mai multe produse pentru care Bulgaria este cunoscută la nivel internațional sunt iaurtul și brânza cu saramură albă (feta) . Acestea sunt aproape întotdeauna prezente pe mesele bulgare într-o formă sau alta.

Unul dintre cele mai faimoase și mai populare produse de mic dejun din țară este banitsa. Este un aluat cu diverse umpluturi, cum ar fi brânză, spanac, orez și carne.

Alte feluri de mâncare populare pentru micul dejun includ clătite, buhtas (friji), mekitsas (bucăți de aluat prăjit) și felii de pâine prăjită, de asemenea Kozunak . Toate acestea sunt deosebit de delicioase atunci când sunt servite cu gem, marmeladă, miere sau iaurt bulgăresc.

Oamenii din mediul rural cultivă legume excepțional de gustoase, motiv pentru care salatele ocupă un loc central în tradiția noastră culinară. Cea mai populară salată bulgărească este Salata Shopska , dar există și alte salate care merită încercate – Salata Ciobănească, Salata Recoltei, Snezhanka, Salata Călugărului, Salata Dobrudzha, Salata cu ardei prăjiți și multe altele.

Unul dintre cele mai populare aperitive este Tarator (Supa rece de castraveți). Se prepară cu iaurt, castraveți, mărar, nuci zdrobite și condimente.

Supele și bulionul sunt, de asemenea, populare în mediul rural – supe de fasole deosebit de delicioase sunt servite în regiunea satului Smilyan, în Muntele Rodopi. Ciorbe excelente de pește sunt servite în regiunile Mării Negre și Dunărea.

Unele dintre cele mai populare mâncăruri bulgărești sunt la grătar. Diverse tocane și feluri de mâncare în oale de lut sunt, de asemenea, o parte obișnuită a bucătăriei bulgare

Un alt fel de mâncare bulgară preferată este pregătit cu varză sau frunze de viță de vie – frunzele folosite pot fi fie mici, fie late. Mâncarea, care se prepară prin învelirea umpluturii în frunze, este foarte populară în regiunea tracică.

Una dintre mărcile comerciale ale bucătăriei bulgare este Cheverme – un miel întreg prăjit. Acest fel de mâncare este tipic pentru regiunea Rhodope, dar este servit și în toată țara.

Cartofii sunt un ingredient principal în multe rețete bulgare. Cele mai populare feluri de mâncare din cartofi includ Ogreten (gratinat), Patatnik (în regiunea Rhodope), tocană de cartofi și cartofi prăjiți.

Bucătăria bulgară constă și în diverse mezeluri și alte delicatese din carne. Cârnatul este cel mai faimos dintre acestea. Se prepară în toată țara, dar are cea mai îndelungată tradiție în orașul Gorna Oryahovitsa. O altă delicatesă populară este Banski Starets („Bătrânul Bansko”). După cum sugerează și numele, este servit în Bansko. În Elena și în regiunea cunoscută sub numele de Balcanii Elena, o specialitate este Pulpa de Porc Elena , preparată cu carne de porc sărată.