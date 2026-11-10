Accident grav pe podul de la Agigea: un polițist a fost rănit după ce autospeciala lui s-a ciocnit cu un TIR

1 minut de citit Publicat la 16:58 10 Noi 2026 Modificat la 16:58 10 Noi 2026

Accidentul ar fi avut loc în jurul orei 15:40, pe DN 39A, pe podul Apolodor. Foto: Antena 3 CNN

Un accident grav a avut loc, marți după-masă, pe podul de la Agigea. Un polițist a fost rănit, după ce autospeciala în care se afla s-a ciocnit de un autocamion. Potrivit Radio Constanța, polițistul era singur în mașină, se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și se deplasa fără semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

Accidentul ar fi avut loc în jurul orei 15:40, pe DN 39A, pe podul Apolodor.

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Impactul s-a produs între o autospecială de poliție și remorca unui TIR, iar în urma coliziunii, polițistul în vârstă de 23 de ani a fost rănit.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, acesta este inconștient și s-au acordat îngrijiri medicale la fața locului, înainte de a fi transportat de urgență la Spitalul Județean din Constanța.

Agentul rănit este polițist în cadrul Serviciului Siguranță Transporturi – T.F./T.N. Agigea, potrivit Radio Constanța.

La locul accidentului au fost trimise o mașină de stingere, un echipaj de descarcerare și un două autospeciale SMURD.

--Știre în curs de actualizare--