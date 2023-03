Cercetatorii INFP avertizează: Un nou cutremur puternic va avea loc | "Să ne pregătim pe cât se poate de repede acum"

Institutului pentru Fizica Pământului (INFP) avertizează că un cutremur mare va lovi România, fără estimări însă, privind perioada producerii.

Sursa foto: Getty images | Petrovich9

Planul de risc al Capitalei arată că peste 6.500 de oameni ar muri în cazul unui seism precum cel din 1977.

Chiar dacă pericolul este semnalat de toată lumea, din cele peste 2.500 de clădiri șubrede din București, doar 32 au fost consolidate de la Revoluție până acum.

Pe 4 martie 1977, un cutremur de 7,4 pe scara Richter devasta România.

Peste 1.500 de oameni au murit în toată țara, cei mai mulți în București. 33 de blocuri s-au prăbușit atunci în Capitală și alte sute de imobile au fost grav avariate.

Citeşte şi: Povestea dramatică a celebrităţilor care au murit la cutremurul din 1977

Pentru a marca acea zi, cercetătorii de la Institutul pentru Fizica Pământului a organizat un tur prin Centrul Vechi, unde au arătat curioșilor locurile unde au căzut blocurile la cutremur.

Experții atrag atenția că țara noastră va fi lovită la un moment dat de un nou cutremur devastator.

"Un cutremur puternic sau chiar mai puternic decât cel din 1977 sau decât cel din 1940 până la urmă o să aibă loc la un moment dat. Vrancea nu dă semne de liniște când va avea loc acest cutremur. Important să nu ne bazăm pe iluzia predicției, ci să ne pregătim pe cât se poate de repede acum", a declarat, Dragoș Toma Dănilă, cercetător INFP.

În Capitală sunt inventariate 363 de imobile cu grad de risc seismic unu.

Statul derulează mai multe programe de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, însă lucrările se desfășoară cu mare dificultate din cauza birocrației și a lipsei banilor.

O doamnă care locuiește într-un bloc intrat în reabilitare acum 10 ani, nici până acum nu este gata.

"Eu am trăit acolo, am investit bani în blocul acela și m-am trezit pe drumuri. Nu s-a terminat consolidarea nici la mansardă, nici acoperișul, nici fațada. Este sub orice critică", a declarat femeia.

Statistic, cutremure cu magnitudinea de 6° apar în Vrancea la aproximativ 10 ani, în timp ce seisme de 7 la fiecare 33 de ani, iar cele cu magnitudinea de peste 7,5 apar la fiecare 80 de ani.

Ultimul cutremur mare care a lovit țara noastră a fost în 1986, acum 37 de ani, și a măsurat 7,1 pe scara Richter.