Cine este Gabriel Constantin, românul care a ajuns mâna dreaptă a lui Donald Trump: „Cu muncă multă poți să faci ce vrei în America"

Gabriel Constantin alături de Donald Trump. Sursa foto. Captură video Antena 3 CNN

Gabriel Constantin, CEO Trump International, a povestit într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN cum a ajuns din Drumul Taberei, Bucureşti, să fie mâna dreaptă a preşedintelui SUA, Donald Trump, pe parte business. Chiar Eric Trump i-a văzut pasiunea şi loialitatea şi l-a descris ca omul care a făcut o treabă fantastică pentru familia sa.

„Aveți unul din cei mai incredibili oameni să reprezinte România, o ţară extraordinară, o ţară frumoasă. Gabriel a început să lucreze cu noi, în urmă cu mulţi ani, la resortul din Miami, Florida, şi a făcut o treabă extraordinară pentru aproape 4 ani, a muncit pe brânci, a făcut o treabă fantastică", a spus Eric, fiul lui Donald Trump, despre Gabriel Constantin, care în prezent este CEO Trump International.

„Cu muncă multă poți să faci ce vrei în America, ăsta e secretul", spune Gabriel care a rememorat povestea sa de succes.

A plecat în străinătate în urmă cu 20 de ani, cu un singur gând, acela de a deveni om. Însă povestea lui de succes începe din Drumul Taberei, acolo unde a copilărit.

„În timpul vacanței plecam de acasă la opt. Dacă-mi era foame, veneam să mănânc ceva, dacă nu mă întorceam acasă când se lăsa soarele. Aveam 3 lei mereu în pantof ca să-mi iau înghețată la cornet. Îmi aduc aminte că îmi lăsau părinții două chibrituri, unul dacă se rupe, după aia, gata, mâncai mâncare rece", povestește Gabriel.

Iubește fotbalul și scrima, sporturile copilăriei lui. Însă, că orice copil care s-a născut înainte de 1989, Gabriel încă are întipărite în minte zidurile ridicate de un sistem mult prea dur.

„O chestie care nu mi-a plăcut niciodată: Nu putem să vorbim despre asta. Chiar dacă eram foarte mic mă deranja că nu putem să facem asta. Nu avem voie să ne uităm la televizor. Nu ai voie să ai video.... Avem două casete video, dar să nu spui la nimeni că avem video. Îmi plăceau bananele și mi-aduc aminte stând la coadă o zi şi o noapte pentru banane. Şi erau verzi cu risc dacă se coc sau nu se coc.

Pentru că nu le aveam cred că mi-au plăcut atât de extraordinar. Nu mănânc foarte multe fructe acum. Dar atunci bananele și portocalele erau favoritele mele", mai spune el.

Decembrie 1989. Gabriel era la Băile Felix în cantonament cu colegii de la scrimă. Antrenorul le-a spus doar că în Capitală e război. Asta în timp ce românii se luptau pentru ca el și alți tineri să aibă șansa unei vieți mai bune, mai sigure, mai libere.

„Ne-a pus antrenorul să dormim sub pat. Am dormit toţi sub pat, nu știu de ce și după aia n-am putut să venim la timp. A trebuit să ne întoarcem pe 24 și ne-am întors pe 27 sau pe 28. Îmi aduc aminte când am trecut pe la Orizont şi era un tanc, cred că era cineva mort pe tanc...

Totul era ca un vis nu era o realitate, nu le venea să creadă nici lor (n.r părinţilor). Nu am vorbit prea mult în casă pentru că era frica aia. Chiar și după a existat teama aia Cred că mediul economic și impactul pe care l-am avut atunci în țară a fost ceva de nedescris", a mai spus Gabriel.

Iar atunci în mintea lui Gabriel s-a născut ideea de a evada. Pasul l-a făcut însă abia la 22 de ani după ce a murit tatăl său.

„Tatăl meu mereu m-a dus la pescuit de mic și când îmi plăcea și când nu-mi plăcea, până a devenit o obsesie din asta care am zis nu mai vreau să merg. Și după aia, mai târziu în viață, mi-am dat seama că ăla a fost conecţia noastră, când făceam noi lucruri singuri amândoi, eu și tatăl meu. A devenit o activitate pentru mine și fiul meu acum. Ştia tata ce ştia, sau poate încă mai îmi șoptește câteodată și de-aia", a mai spus el.

Tot tatăl i-a șoptit că visele nu au limită, că dacă muncești suficient de mult vei ajunge acolo unde îți dorești. Prima destinație a fost Irlanda.

„Nu știu cum ar fi fost dacă aș fi stat acolo, dar nu regret niciun pas pe care l-am făcut. Primul job a fost la Trinity College, unde făceam scrimă şi spălam vase la Jurice Hotel.

Eu nu m-am uitat niciodată la serviciuL ăla că este de spălat vase. Eu mă gândeam că nu puteam să fac bani de ajuns cu scrima și mai îmi trebuia un pic de venit ca să pot să fac alte chestii. Şi întotdeauna mi-a plăcut industria asta de mâncare și băutură și spălatul de vase este de unde începe mâncare și băutura. Deci ăla a fost primul serviciu.

Şi tot nu mi-au ajuns banii. Și până la urmă am mai găsit în serviciu ca front of the house ca să servesc. Și mi-am mai luat încă un serviciu. Și după aia, noaptea am găsit un prieten acolo și noaptea puneau covoare și zic să văd cum face. Şi când am văzut că noaptea punând un covoare, am făcut mai mulți bani decât la spălat vase, m-am lăsat de spălat vase.

După aia ziua munceam la restaurant și noaptea puneam covoare și seara mă ducea la scrimă. Deci le făceam pe toate. Nu dormeam prea mult.

La momentul ăla mi-a devenit vis să ajung în America, cumva. În Irlanda toată lumea vrea să se ducă în America", a mai spus Gabriel Constantin.

Momentul în care Gabriel îşi începe cariera în lumea ospitalității

A reușit să ajungă în țara tuturor posibilităților în scurt timp. Acolo a început și cariera lui în lumea ospitalității.

„Am găsit un serviciu în New Orleans, la Intercontinental. Mi-a plăcut mult pentru că am avut Intercontinentalul din București, cea mai înaltă clădire. M-am uitat la hotel la o viață întreagă și m-am angajat în New Orleans, unde am petrecut 3 ani. Acolo mi-am întâlnit soția, acolo am început să-mi fac prieteni și să mă dezvolt în Statele Unite. Am trăit în hotel primele trei luni cu copilul într-o cameră, a mai spus el.

Familia Trump l-a sunat pentru deschiderea și renovarea unei clădiri

Până într-o zi când telefonul a sunat din Miami. Atunci a început colaborarea cu una dintre cele mai influente și bogate familii din lume. Familia Trump. A fost omul cheie în deschiderea și renovarea unuia dintre cele mai luxoase proprietăți și a lucrat umăr la umăr cu membrii prestigioase ai familii.

„Ne ajutau să selectăm tot. Foarte implicaţi. Carpeta, covoarele, toate, puneau picioarele pe ele, negociau contractele. Toți au negociat la contracte cu noi. N-am lucrat niciodată cu patronii așa de implicați care să pună umărul la lucru așa în toate țările în care am fost. Ei erau sunt primii acolo de dimineață, şi plecau ultimii", a mai povestit Gabriel.

Însă provocările nu s-a oprit aici. Familia Trump se pregătea de deschidere a unei noi proprietăți în Washington, DC. Fosta clădire a Poștei Americane vrea să devină cel mai luxos hotel din stat, iar Gabriel a fost cel care trebuia să dea viață unei clădiri lăsate în paragină.

„Stăteam în lobby, care este de mărimea unui teren de fotbal și mă gândeam cum pot eu să creez un spațiu intim și un spațiu plăcut fără să ai 1.000 de persoane. Dacă ai mai puțin de 1.000 de persoane zici că e gol. Pe 12 septembrie, când am deschis a fost o surpriză uriașă să vedem totul plin. Bugetul din primul an l-am făcut de patru ori mai mare. Normal, în primul an de deschidere orice hotel pierde mulți bani. Noi am reușit să facem bani în primul an acolo. A fost un proiect de succes", a mai spus Gabriel.

Gabriel Constantin: „Dacă vrei să crești, muncești mult şi îţi dovedești loialitatea"

Visului lui Gabriel era însă departe de a fi împlinit. Până când telefonul a sunat din nou.

„Sună telefonul până la urmă urmei și este CEO cu Eric Trump. Credem că tu o să crești mult cu compania noastră. Ești loial şi nu îmi venea să cred", a mai spus Gabriel.

„Dacă vrei să crești și muncești mult şi îţi dovedești loialitatea, pasiunea, ce vrei să faci, te ajută foarte mult, câteodată chiar te împing. Câteodată te împing prea mult, dar numai ca să beneficiezi mai târziu", a mai spus el.

Gabriel trăieşte alături de familia sa viaţa visurilor sale în SUA

Acum Gabriel trăiește împreună cu familia sa, viața pe care și-a dorit-o întotdeauna.

Soția lui Gabriel e din Mexic, a lucrat ca șef bucătar patiser. Nu e străină de România pentru că a îndrăgit-o tot timpul pe Nadia iar noi i-am făcut o surpriză să o audă la telefon. Din dragoste față de sport Valentina face gimnastică ritmică de performanță

Însă cu o modestie ieșită din comun, Gabriel Constantin rămâne apropiat de România chiar și la mii de kilometri depărtare de casă. Urmărește tot ce se întâmplă acasă și e la zi cu toate noutățile.

Interviul cu Gabriel Constantin îl puteţi vedea, pe larg, în materialul video de mai jos.