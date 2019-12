Ciprian a ajuns întâmplător în Italia și s-a decis să rămână acolo. Ce a descoperit după doar câteva zile: "M-a sunat tata acolo şi mi-a spus ceva. Am știut că trebuie să stau aici"

Ciprian Zamfir s-a stabilit la finele anilor ’90 în Italia, iar aici a urmat o serie de cursuri şi specializări. A ajuns un adevărat maestru, cu sute de discipoli, prin mâinile căruia au trecut nenumăraţi tineri italieni care şi-au dorit să devină pizzari. Campion al Italiei şi al Europei la pizza, a înfiinţat şi acasă, la Cluj, Asociaţia Pizzarilor Profesionişti din România.

Ciprian Zamfir este unul dintre cei mai importanţi maeştri specialişti pizzari din Italia şi din Europa. A învăţat să prepare pizza de la cei mai buni, iar acum el însuşi este unul dintre aceştia şi îşi transmite cunoştinţele mai departe. Pentru el, totul a început acum 22 de ani, în Italia. Fost sportiv de performanţă, Ciprian a avut parte de o schimbare dramatică în viaţa lui. „Eu eram sportiv, jucam handbal la Nitramonia Făgăraş, aveam 18 ani şi am ajuns cu echipa într-un turneu în Italia. Pe când mă aflam în Italia cu colegii, m-a sunat tata şi mi-a spus că mama e pe masa de operaţie, la Cluj, că are cancer şi că e o situaţie grea. Atunci am luat decizia să rămân în Italia, fiindcă era clar că vom avea nevoie de bani pentru mama“, îşi reaminteşte Ciprian.



