Clotilde Armand: "Este un şantaj total inacceptabil pe care statul român nu trebuie să îl accepte"

Criza gunaoielor din Sectorul 1 e departe de final. Primarul Clotilde Armand nu mai acceptă armistițiul propus de prefectul Capitalei.

Sortatorii au dat ultimatum până mâine să îşi primească banii. Altfel, nu vor mai primi gunoiul. În timp ce Clotilde spunea că a plătit toate facturile pentru gunoiul menajer, Romprest arată că doar până în aprilie.

De sâmbătă noapte, sortatorii și-au redeschis porțile pentru compania de salubritate, astfel încât Sectorul 1 să nu devină un focar imens de infecție, cu condiția să își primească banii la începutul acestei săptămâni.

Gunoaiele au fost ridicate, iar curățenia în sector a revenit la normal. Ba mai mult, primul actor extern important în acest scandal, a fost Ministrul Mediului care a încercat să medieze situația astfel încât locuitorii din Sectorul 1 să nu se mai lovească de problema gunoaielor.

Acest lucru nu a fost posibil, deoarece Clotilde Armand a refuzat să stea la masa negocierilor cu reprezentanții companiei de salubritate. O mediere au cerut și cei din Romprest, prefectului. Aceștia i-au cerut lui Alin Stoica să renunțe la starea de urgență cerută de edilul Sectorului 1 demonstrând faptul că singurele facturi achitate, au fost cele din luna aprilie 2021 și doar pentru ridicarea gunoiului menajer.

În tot acest timp, Clotilde a spus clar că vrea o altă companie în Sectorul 1 al Capitalei și e conștientă că are nevoie de această stare de alertă pentru a face acest lucru.

"Astăzi, primarul Sectorului 1, în loc că vină cu o contraofertă, a venit cu un control surpriză. Clotilde Aramand a anunţat că a cerut Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Publice să meargă în control la această companie de salubritate publică şi să îi ridice acel drept de funcţionare, acea autorizaţie de mediu care îi permite să ridice deşeurile în mod normal. Iată, vedem un atac în acest război venind din partea edilul Sectorului 1, asta după ce zilele trecute trimisese Poliţia Locală în control care a dat amenzi de 160.000 de lei, o sumă mult mai mare decât datoria pe care o are Clotilde Armand faţă de compania de salubritate publică. Ba mai mult, a spus că a văzut oferta celor care se ocupă de gunoaiele din sector, însă nu o va lua în considerare şi cere în continuare prefectului Capitalei, Alin Stoica, să ia decizia de instaura starea de alertă, astfel încât Primăria Sectorului 1 şi Clotilde Armand, să poată semna un alt contract de salubritate publică, cu altă companie", a relatat Radu Tiliţă.

"Am făcut o solicitare către ANRSC, care este autoritatea care reglementează actitvitatea aceasta de salubritate. Am făcut o solicitare de analiză pentru ridicarea licenţei acestui operator şantajist. Noi suntem gata şi ne dorim să îi plătim pe sortatori direct, nu prin firma de salubritate. Starea de alertă mi-ar permite să am un operator şi să îi plătesc direct pe sortatori. Echipa noastră este hărţuită în continuare, dar nu ne intimidează", a declarat miercuri, primarulul Sectorului 1, Clotilde Armand.