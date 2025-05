AUR vs. AUR în Parlament. Tănasă: „Nu vreau să văd picior de azilant și de refugiat”. Murad: „Dați afară 5.000 de medici arabi?”

Dan Tănasă și Mohammad Murad. Foto: Facebook/Parlamentul României

Membrii AUR nu vorbesc pe aceeași voce când vine vorba despre migranți. În timp ce Dan Tănasă susține că România nu are nevoie „nici măcar de un singur azilant”, colegul său de partid, deputatul Mohammad Murad, îl contrazice direct: „Cum ar fi să se comporte italianul sau spaniolul sau neamțul așa cu românii?”.

„Ni se rupe sufletul de cei care au de suferit, pe unde au ei de suferit. Dar noi am jurat credință patriei noastre, România. Noi am jurat să lucrăm la prosperitatea poporului român, n-am jurat să aducem cât mai mulți azilanți în România. Eu, spre exemplu, nu vreau să văd picior de azilant și de refugiat în România. Niciunul, fraților! După ce ne vom asigura că toți românii trăiesc un trai decent, măcar la nivelul coșului minim, putem să discutăm. România are deja multiculturalism. Nu avem nevoie de refugiați, nu avem nevoie de azilanți”, a spus vicepreședintele AUR Dan Tănasă, marți, de la tribuna Parlamentului.

Prima replică pentru Tănasă a venit de la Iulian Bulai, deputat USR, care l-a adus în discuție pe deputatul AUR Mohammad Murad: „Câtă ipocrizie. Chiar în spatele antevorbitorului meu stă un om care se numește domnul Murad, care a venit în România, care investește aici, care creează locuri de muncă, care aduce plusvaloare. A fost emigrant, i s-a deschis o ușă. Lăsați oamenii buni, valoroși să intre în țară. Nu vă mai folosiți de elemente care nu sunt reale pentru dezbaterea reală din România, pentru a împrăștia ura”.

Apoi a urmat și replica deputatului Murad, care l-a contrazis chiar pe colegul său de partid.

„Voi vorbi ca Murad, românul care a fost bine primit în România la vârsta de 17 ani. Înainte de toate suntem oameni. Înainte de orice, toate religiile cred în Dumnezeu. Valorile cele mai importante – caracter, asumare, credință – toate au un singur Dumnezeu sus, care ne supraveghează. Există o singură Românie, nu cred că după alegeri există un câștigător și un perdant. Există o țară care câștigă sau pierde.

Nu cred că este o problemă că sunt mai puțin de 63 de migranți în România, nu sunt mai mulți. Dacă atunci când am venit în România, la studii, era cineva să spună că nu vrem străini, astăzi eu nu eram medic și nu erau peste 5.000 de medici arabi în spitalele românești. Vreți să dați afară 5.000 de arabi care muncesc cot la cot pentru a salva oameni?

Trebuie să avem brațele deschise în primul rând unul pentru altul și al doilea rând noi pentru toți. Nu mai putem să punem granițe.

Sunt 5-6 milioane de români care simt la fel ca mine acum. Cum ar fi să se comporte italianul sau spaniolul sau neamțul așa cu românii? Politica de a fi om e mai puternică decât orice”, a afirmat, la rândul său, Mohammad Murad.