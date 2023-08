"Acestea sunt crime de război!" | Președintele Iohannis reacționează după atacurile lansate de Rusia lângă frontiera României

Într-un mesaj pe Twitter, Klaus Iohannis califică atacurile asupra infrastructurii civile de pe Dunăre, în apropiere de țara noastră, drept "inacceptabile".

"Atacurile continue ale Rusiei împotriva infrastructurii civile ucrainene de la Dunăre, în apropierea României, sunt inacceptabile. Acestea sunt crime de război și afectează și mai mult capacitatea Ucrainei de a-și trimite produsele alimentare către cei care au nevoie de ele în lume", spune textul publicat de președinte.

Este primul mesaj postat de președinte pe contul de Twitter în ultimele nouă zile.

Citește și: Noi imagini cu atacul rusesc din portul Izmail, surprinse din România

Precedenta postare datează din 24 iulie, când a avut loc precedentul atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

La momentul respectiv, Iohanis a condamnat "cu fermitate" atacurile din apropierea României.

"Această escaladare prezintă riscuri serioase pentru securitatea în Marea Neagră și, de asemenea, afectează și mai mult tranzitul de cereale din Ucraina și, prin urmare, securitatea alimentară globală", scria Iohannis pe 24 iulie.

Rusia s-a răzbunat cu zeci de drone lansate spre regiunile Kiev și Odesa, după ce șase nave străine au tranzitat Marea Neagră și au ajuns în Ucraina.

Russia's continued attacks against the Ukrainian?? civilian infrastructure on #Danube, in the proximity of Romania??, are unacceptable. These are war crimes and they further affect UA's capacity to transfer their food products towards those in need in the world.