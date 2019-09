Reacția lui Ion Caramitru, după ce actorul Mihai Călin l-a acuzat de corupție: „Corpul de Control și Curtea de Conturi au decis că lucrurile sunt corecte”

Foto: Ion Caramitru/ Facebook

UPDATE Ion Caramitru, directorul Teatrului Național din București, a comentat acuzațiile actorului Mihai Călin, care îi reproșează că a pus stăpânire pe instituție, că o parte dintre venituri intră în conturile personale și că regizează jumătate dintre spectacole.

Reacția lui Ion Caramitru

„Totul pleacă de la cererea mea de demisie către ministrul Culturii, nu pentru altceva, ci pentru faptul că s-a antepronunțat înainte să execute Corpul de Control vreo cercetare. Ședința care a avut loc acum câteva zile a fost ședința de început de stagiune, când am comunicat întregului colectiv câteva lucruri, și anume că am putut să recuperez banii care fuseseră tăiați de Ministerul Culturii, tăiere care a dus la destituirea a 54 de angajați din firma de forță de muncă ca să asigurăm activitatea celor 7 săli ale Teatrului Național. Am recuperat, i-am reangajat, sunt lucruri care ne-au permis să începem stagiunea la mijlocul lui septembrie, în condiții legale.

Doi la mână, în perioada în care Corpul de Control timp de două luni și-a făcut cercetările de rigoare, în Teatrul Național a funcționat și activitatea Curții de Conturi. A fost o întâmplare. De 14 ani Curtea de Conturi vine anual și verifică legalitatea tuturor cheltuielilor. Concluziile Curții de Conturi este pozitiv, concluziile Corpului de Control, de asemenea. Nicio acuză care a venit din partea acestor domni de la sindicat nu s-a confirmat. E semnificativ pentru mine că domnul Călin reia această poveste după ce aceste două importante instituții și-au făcut datoria”, a declarat Ion Caramitru.

„De-a lungul acestor 14 ani, de când lucrez în TNB ca manager, am pus în scenă zece spectacole. În aceste zece spectacole, în care joacă în mod exclusiv actorii TNB, cinci din aceste spectacole sunt făcute gratis. Orice programare a spectacolelor mele ține de succesul sau insuccesul lor. În general, spectacolele au sute de reprezentații, cum ar fi „Dineu cu Proști”, pe care domnul Călin îl atacă. Eu l-am anunțat pe domnul Călin că îl dau în judecată. Atâta timp cât Corpul de Control și Curtea de Conturi au decis că lucrurile sunt corecte, eu nu mai am altă instanță. Domnul Călin vrea să se facă mai cunoscut prin atacurile la adresa mea decât prin ceea ce face el în teatru”.

Știre inițială

Scandal uriaş la Teatrul Naţional! Directorul Ion Caramitru este acuzat din nou de corupţie de către actorul Mihai Călin. Acesta dezvăluie, printr-o scrisoare publică, faptul că mai mult de jumătate din spectacole sunt regizate chiar de Ion Caramitru, care îşi ia zecuiala din încasări. Mai mult, managerul este acuzat că a încercat să îi intimideze pe actorii care au semnalat abuzurile Ministerului Culturii, instituţie care de altfel a deschis o anchteă în acest caz încă din luna iunie.

Actorul Mihai Călin îl acuză pe directorul TNB, Ion Caramitru, că a profită de poziţia de conducere pentru a încasa sume mari din banii instituţiei pe care o conduce.

„Vă felicit pentru frumoasa carieră de regizor de teatru care a "explodat" de la vârsta de 63 de ani, cand aţi devenit director. Nu am întalnit un director care sa profite atât de mult de funcţia sa în propriul interes, mediatic şi mai ales financiar. Ştiu, o tot spuneţi, legea vă permite. În 2018, doar la Sala Mare, din 120 de reprezentaţii, 65 sunt regizate şi/sau jucate de dvs. Asta în timp ce spectacole precum "Vizita", "Regele Lear", 'Livada de vişini", "No man's land", "Romeo şi Julieta" sunt programate extrem de rar sau chiar distruse, după ce aţi cheltuit pe producţie 800 -900 de mii de RON la fiecare”, a scris Mihai Călin pe Facebook.

În scrisoarea deschisă adresată de către actorul Mihai Călin directorului Teatrului Naţional, acesta îl acuză pe Ion Caramitru că a convocat adunarea salariaţilor special pentru a-i pune cu spatele la zid pe cei care au dezvăluit modul dictatorial în care conduce instituţia.

„Aţi adunat sute de oameni cu scopul principal de a "înfiera" 2 actori, Marius Manole şi cu mine, care în calitate de lideri ai Sindicatului actorilor din TNB şi-au "permis" să trimită, în primăvară, un memoriu Ministerului Culturii, în care menţionau o serie de probleme, şi mai ales lipsa totală de deschidere spre dialog a dvs., domnule Caramitru. Aţi confiscat, în mare parte, TNB. Nu aveţi vârsta de pensionare, nu există concurs deschis şi băgaţi în buzunar 10% din încasarile nete pe fiecare reprezentaţie a unui spectacol regizat de dvs”.