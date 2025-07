Romsilva are un hotel de lux în București care e pe pierdere. Ministrul Mediului: Are 41 de camere, sunt 41 de direcții silvice

Complexul Silva din zona Lacului Tei din București are 41 de camere Sursa: Booking.com

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit miercuri la RFI despre un hotel de lux deținut de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva în București, care este pe pierdere. "Nu are timp, bani și resurse să se ocupe de administrarea pădurilor, dar are timp bani și resurse să se ocupe de exemplu de acest hotel", a precizat ministrul, care a adăugat că vrea ca Romsilva să se concentreze pe misiunea ei principală, și anume administrarea pădurilor.

Potrivit ministrului, acest hotel ar putea să devină un centru de performanță, un centru de creare de competențe, nu doar pentru Romsilva, ci și pentru minister și alte autorități.

Hotelul este situat în zona Lacului Tei din Capitală și este listat pe Booking. O noapte de cazare în mjlocul lunii august costă 565 de lei.

Buzoianu: Hotelul are 41 de camere, fix câte direcții silvice există în Romsilva

"Deci noi vrem să schimbăm cu totul paradigma Romsilva, eu nu mai vreau, și cred că nici românii nu vor o Romsilva care nu are timp, bani și resurse să se ocupe de administrarea pădurilor, dar are timp bani și resurse să se ocupe de exemplu de un hotel, că nu știu dacă știți, dar Romsilva are un hotel de patru stele în București în capitală. Ca o glumiță: știți câte camere are acest hotel? 41 de camere. Știți câte direcții silvice sunt astăzi? 41", a declarat ministrul Mediului la RFI.

"Astăzi, el este pe pierdere, deci astăzi un hotel de 4 stele în mijlocul Bucureștiului a avut în 2024 pierdere 1 milion de lei. Este clar că acolo lucrurile nu funcționează. Este clar că acolo trebuie să fie regândit acest mamut de proiect care a ajuns cumva în grădina Romsilva. Schimbăm cu totul paradigma, pe mine mă interesează care se ocupă principal în principal de administrarea pădurilor, și cred că asta este de fapt ea ce vor oamenii", a mai precizat ministrul.

Întrebată de moderatorul emisiunii radio câți directori ar trebui să rămână în Romsilva, din 99 câți sunt în prezent, Diana Buzoianu a răspuns: "O să vedeți în două-trei zile, când o să punem în transparență, azi sunt ultimele discuții".

Milioane de euro acordate ilegal ca prime și sporuri la Romsilva

Curtea de Conturi a publicat, în luna mai, un raport dur privind disfuncționalitățile din cadrul Romsilva. Documentul atrage atenția asupra concursurilor nefinalizate, a problemelor de competență și a incompatibilităților identificate în actualul Consiliu de Administrație.

Potrivit raportului, la Romsilva s-au făcut plăți nelegale de peste 43 de milioane de euro.

Banii au fost dați angajaților sub formă de „premii colective fără legătură cu performanțele individuale”, au stabilit auditorii instituției. De asemenea, și la Transelectrica au fost acordate prime și adaosuri salariale ilegale în valoare de aproape 29 de milioane de lei, circa 5,7 milioane de euro, a reieșit tot în urma unui audit al Curții de Conturi. În cazul ambelor companii de stat, Curtea de Conturi a sesizat Parchetul.

Fostul director general al Romsilva, Teodor Țigan, a dat în judecată organizația pe care a condus-o pentru că nu i-a mai prelungit contractul de muncă după ce se pensionase deja și încasase și prima de pensionare la retragerea din activitate. Țigan încasase, conform contractului său de muncă, un bonus de aproape 100.000 de euro brut. După pensionare, el s-a reangajat ca director la Direcția Silvică Arad de unde mai încasa salariu pe lângă pensie, conform unei investigații Rise Project.