De ce s-a sinucis, de fapt, influencerița care s-a aruncat în gol de la etajul 14

Bloggerița avea aproape 100.000 de urmăritori pe Instagram, iar pe pagina sa a apărut o fotografie cu un fundal negru, însoțită de o descriere „Sfârșit”. Mesaj care probabil ar fi fost postat de ea, înainte de a se producere nenorocirea.

Alte surse mass-media spun că aceasta locuia la etajul 9, însă ar fi urcat la etajul 14, de unde a s-a aruncat în gol. Acolo fiind găsite geanta, geaca şi telefonul.

Medicii legiști nu au găsit urme suspecte pe corpul.

Fata se simțea singură și li se plângea mereu fanilor

În ultima perioadă, tânăra era extrem de tristă și împărtășea asta și cu fanii săi. Se simțea singură și se întreba cât trebuie să mai suporte această situație. Ar fi vrut să îi aibă alături pe mama și pe tatăl său.

Potrivit presei, se pare că mama fetei s-ar fi recăsătorit în Israel.

”Uneori mă întreb cât o să mai suport. Uneori, mă mir cât sunt de puternică. Cât rahat suport. Eu înțeleg că nimeni în afară de mine nu mă va putea ajuta. Nu am un umăr. Nimeni nu-mi va spune: Nika, relaxează-te, totul va fi bine.

Mă am pe mine și gata. … Mereu am trăit singură, pentru mine. Pur și simplu, nu mai am pentru cine… Poate că dacă mama sau tata era să-mi fie alături, poate nu era să fiu așa, era să am o altă viață”, le spunea fanilor săi.

Iubitul fetei, mesaj emoționant pe rețelele de socializare

Iubitul fetei a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și la un moment dat chiar a izbucnit în lacrimi. Tânărul nu-și explică gestul fostei sale partenere și chiar s-a filmat și a început să o întrebe, în fața tuturor, de ce a decis să-și pună capăt zilelor.

”Aș face story și eu personal, dar stau cu lacrimi în ochi, chiar îmi este trist și încerc să înțeleg pentru ce ai făcut asta? Nu trebuie să renunțăm niciodată la viață, tu ești cu un scop pe acest pământ. Asta este dar de la Dumnezeu”, a spus tânărul, potrivit Spynews.

