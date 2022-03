Delegația din Ucraina anunță că negocierile cu Rusia încep la ora 16. Componența delegației nu se schimbă

"Negocieri cu Federația Rusă. A treia rundă. Încep la ora 16, ora Kievului. Componența delegației este neschimbată", a postat pe Twitter Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În fotografia care însoțește mesajul, consilierul apare pe un câmp, cu un elicopter în spate.

La precedentele discuții au participat și ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, și David Arahamia, deputat al formațiunii politice de guvernământ "Slujitorul Poporului".

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged... pic.twitter.com/ycfT9LT0tc