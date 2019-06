Descoperiți. Plan incendiar în trei pași pentru alegerile prezidențiale

Mai mult ca oricând, alegerile prezidențiale de peste câteva luni au o miza colosală. Cineva va deține butoanele puterii pentru următorii cinci ani și va decide dacă se merge înainte cu pași firavi făcuți pentru destructurarea statului paralel și cine va ajunge la pușcărie. Și mai toată lumea are schelete în dulap, iar dacă nu are, nu e problema să îi fie vârât unul acolo.

Klaus Iohannis are cel puțin problema cu casele, pentru care Carmen Iohannis a și fost audiată pe șest la Parchetul General, dar și alte dosare lăsate în adormire. De la cel în care a fost condamnat Sorin Frunzăverde pentru presiuni făcute în turul al doilea din 2014 pentru a-l face președinte chiar pe Iohannis, dosarul rămas în atârnare după descinderile DNA la primăria Sibiu în toamna lui 2015 și până la cel făcut apropiatului lui lui Klaus Iohannis, fostul primar din Șelimbăr, Daniel Maricuța, în care procurorii acuză un prejudiciu de peste 100 de milioane de euro legat de mai multe terenuri din vecinătatea Sibiului pe care se află principala zonă comercială, dar și gospodăria de apă a orașului.

Cât despre cine s-ar ridica din tabăra coaliției PSD-ALDE, istoria a demonstrat că oricine poate ajunge inculpat, iar apoi, după caz și comportament, să scape și eventual să revină într-o construcție strategică, precum Victor Ponta, de exemplu. Sau să înfunde pușcăria ca Năstase sau Dragnea, iar în sensul acesta, statul de drept și-a arătatat deja colții. Coincidență, desigur, fix în timp ce în Parlament se vota moțiunea de cenzură și să negocia fiecare vot la sânge, procurorii luau două decizii cheie: punerea sub acuzare și sub control judiciar al lui Darius Vâlcov, om de bază în epoca Dragnea, considerat principalul strateg al acestuia, pentru că a făcut public Protocolul secret din 2016 dintre SRI și Parchet, declarat parțial ilegal de către Curtea Constituțională și, în același timp, audierea la DNA și punerea sub acuzare a fostului șef al Cancelariei premierului Tăriceanu, Dorin Marian, în dosarul desprins din Microsoft, în care Tăriceanu este acuzat că ar fi luat mită de 800 de mii de dolari.

Acestea se adaugă dosarului de la DNA legat de presupuse finanțări ilegale pentru campania PSD și audierilor pe bandă rulantă făcute în ultimele săptămâni de procuroarea Lăncrănjan, poreclită „veverița”, în dosarul Tel Drum, existând multe informații, pe surse, că se încearcă încă o inculpare spectaculoasă a lui Liviu Dragnea, așa, pentru o lansare cu fast a campaniei electorale. Tăriceanu nu nu este singurul care susține că totul face parte dintr-un plan elaborat pentru câștigarea prezidențialelor. Există mai multe informații care circulă pe surse în acest sens. Un plan din care primul pas este fix acesta: punerea în lesă sub amenințarea dosarelor a coaliției PSD-ALDE și controlarea candidaților sau candidatului pe care l-ar ar putea introduce. Dar nici tabăra Opoziției nu va fi văduvită de surprize.