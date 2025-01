Un român a aruncat în aer un bloc din Italia după ce a dat foc unei butelii. Motivul gestului este halucinant

În urma exploziei, un incendiu de proporţii a distrus o mare parte din apartamentul victimei și a deteriorat, de asemenea, clădirea, inclusiv magazinele şi sala de sport aflate la parterul blocului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Românul în vârstă de 76 de ani locuia în localitatea Villafranca Padovana şi într-o seară s-a baricadat în bucătărie, a închis şi blocat uşa şi a declanşat explozia cu o brichetă. În urma exploziei, bătrânul a murit pe loc, iar fiica şi nepotul său au fost răniţi. Pe de altă parte un incendiu de proporţii a distrus o mare parte din apartamentul victimei și a deteriorat, de asemenea, clădirea, inclusiv magazinele şi sala de sport aflate la parterul blocului.

Nepotul său a văzut toată întâmplarea

Nepotul a fost cel care a sunat atât pe pompieri, cât și pe poliție, observând comportamentul ciudat al bunicului său care aprinsese gazul de la o butelie de 25 de kile și se încuiase în bucătărie, asigurându-se că nimeni nu putea intra blocând ușa cu o canapea. Nepotul a fost cel care a povestit ce s-a întâmplat pentru Corriere della Sera: "M-am alarmat când am auzit zgomote ciudate venind din bucătărie. L-am văzut pe bunicul încuiat în bucătărie și apropiindu-se de buteliile cu gaz. L-am întrebat ce face. Între timp dăduse drumul la muzică de pe telefon și o ținea la volum maxim, avea o brichetă în mână şi râdea, avea o atitudine aproape euforică. Am încercat să i-o iau și i-am spus să se oprească, dar m-a repezit şi mi-a spus să plec. Îl vedeam doar printr-o fisură mică pe care o făcusem împingând cu forță ușa și reușind să mișc canapeaua câțiva centimetri. L-am văzut cu ochii mei când a aprins focul. Scânteia s-a aprins și flăcările au izbucnit, cu o explozie care a spart parțial geamurile și a distrus ușa bucătăriei. Am încercat până la final să-l scot dar nu era nimic de făcut. Incendiul a izbucnit în cameră, apoi pe coridorul din față, dar niciunul dintre noi nu a fost cuprins în întregime de incendiu".

Rudele românului nu îşi pot explica gestul

În acel moment, sunată de fiul ei cu puţin timp înainte, în casa se afla şi fiica bărbatului care tocmai venise de la serviciu. Femeia a fost rănită de ușa bucătăriei care i-au provocat răni la cap care au necesitat mai multe cusături. Atât nepotul cât şi fiica românului sunt șocați, pentru că nu şi-au putut explica gestul: "Până cu puțin timp înainte să se întâmple am vorbit de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat", a spus fiica sa. "Era un om inteligent și activ, despre care nu ne-am fi imaginat niciodată că poate face un asemenea gest. Era bine, în ciuda vârstei sale și nu avea niciun motiv să facă acest gest". După explozie, fiica românului a fost cea care s-a ocupat de locatarii imobilului, avertizându-i să plece cât mai curând după cele întâmplate. Toți cei 9 locatari au fost evacuați şi duși în siguranță, întrucât întreaga clădire a fost declarată inutilizabilă.

Măsurile luate de autorităţile italiene

Primarul din Villafranca Padovana, Luciano Salvò, și-a exprimat părerea despre această problemă: "Era un pensionar foarte normal şi făcea parte dintr-o familie normală care nici măcar nu avea probleme economice. Apartamentele au fost puse sub sechestru. Am activat rețeaua locală de solidaritate, pentru că niciunul dintre ei nu mai are nimic, în afară de documentele pe care au reușit să le recupereze".