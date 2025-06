Un șofer român a fost condamnat la închisoare în Franța și a primit o amendă de 4,5 milioane de euro. Ce transporta în TIR

Un român şi doi maghiari au fost judecați la tribunalul penal din Nîmes, în Franţa, acuzaţi că au transportat sute de kilograme de droguri. Aceştia au primit condamnări de câte 6 ani fiecare pentru import, deţinere şi transport de substanţe interzise.

Totul a ieşit la iveală pe 20 martie 2024, când două tiruri au fost oprite la o distanță de un minut unul de celălalt pe autostrada A9, într-o parcare. În primul vehicul se aflau cei doi cetăţeni maghiari în vârstă de 53 de ani și respectiv 48 de ani. Cei doi maghiari transportau mărfuri pentru un lanț de supermarcheturi între Spania și Germania. După ce au observat probleme la unitatea centrală de aer condiționat, vameșii au decis să o demonteze. Descoperirea a fost surprinzătoare: 400 kg răşină de canabis au fost găsite într-o ascunzătoare unde se aflau cheile în torpedou. În celălalt TIR, deasupra luminii de pe plafon, a fost descoperită acelaşi model de ascunzătoare. Aceasta conținea de data aceasta 114 kg de canabis. Şoferul celui de-al doilea vehicul era un român care avea chiar şi o cheie pe care o folosea pentru a deschide ascunzătoarele aflate în ambele maşini, relatează presa franceză.

Dacă ar fi ajuns pe piaţă şi ar fi fost vândute, cele 114 kg de cocaină ar fi adus încasări de 7 milioane de euro, iar cele 400 kg de cocaină valorează aproximativ 2,5 milioane de euro. În timpul audierilor, cei 3 bărbaţi nu au recunoscut faptele şi au declarat în faţa instanţei: "nu aveam absolut nicio idee că tirul nostru transporta aceste droguri". Aceștia au susținut apoi că nu se cunoşteau. "Este o coincidență completă", a mai declarat românul în faţa instanţei. Însă investigațiile înregistrărilor lor telefonice dovedesc că au făcut curse diferite la câteva ore distanță unul de celălalt, în ocazii diferite, în perioada 2023- 2024.

Românul a mai relatat în faţa judecătorilor: "În timpul vacanței mele de o săptămână, mi-am lăsat camionul la o benzinărie de pe autostradă. Poate că drogurile au fost plasate acolo". Judecătorul francez i-a răspuns: "Cu o marfă în valoare de 7 milioane de euro, nu cred că traficanții ar fi expus-o într-o astfel de situație."

Unul dintre cetăţenii maghiari a relatat apoi că în Spania și-a lăsat vehiculul în prezenţa a doi bărbați timp de două ore pentru a încărca tutun. Dar, potrivit lui, nu știa că era vorba de droguri. "În orice caz, transportul tutunului este, de asemenea, ilegal", a adăugat judecătorul. Însă bărbatul a insistat: "Nu știam absolut nimic. Nu am simțit deloc miros de droguri. Șeful meu fuma mult, așa că am deschis geamurile ca să aerisim. Și am răcit rău."

Cei 3 bărbaţi se află în arest preventiv de 15 luni.

Cei 3 inculpaţi nu au antecedente penale nici în Franța, nici în țările lor de provenienţă. Vama a cerut o amendă de 4,5 milioane de euro de la român și 794.000 de euro de la ceilalți doi cetăţeni maghiari.

Procurorul de caz a solicitat 6 ani de închisoare, o amendă de 50.000 de euro pentru fiecare, confiscarea bunurilor și interdicția permanentă de a mai intra pe teritoriul francez. Cei trei avocați ai apărării au pledat pentru achitare. În cele din urmă, Tribunalul Penal din Nîmes a dat curs cererii acuzării. Cei 3 bărbaţi au fost condamnaţi la șase ani de închisoare, confiscarea tuturor bunurilor, au primit interdicția permanentă de a mai intra pe teritoriul francez și obligația de a plăti amenda vamală.